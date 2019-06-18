شؤون فلسطينية

كرينبول: أونروا تواجه عجزاً مالياً بـ(211) مليون دولار.. والأمل مُعلق على"مؤتمر المانحين"

كرينبول: أونروا تواجه عجزاً مالياً بـ(211) مليون دولار.. والأمل مُعلق على"مؤتمر المانحين"
صورة ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
بحثت الدول العربية المضيفة للاجئين (فلسطين، والأردن، وسوريا، ولبنان، ومصر) مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بيير كرينبول، مستجدات أزمة الوكالة المالية.

وأكدت الدول المضيفة، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية، دعمها لـ (أونروا) في مواجهة أزمتها المالية، وكافة المؤامرات التي تستهدفها، وفق الوكالة الفلسطينية الرسمية.

ووضع كرينبول الدول المضيفة في صورة الوضع المالي لـ (أونروا)، لافتاً إلى أنها تلقت ما يقارب من 350 مليون دولار من ميزانيتها للعام 2019 التي تقدر بـ 1.2 مليار دولار، وأنها ستواجه عجزاً مالياً فعلياً يقدر بـ 211 مليون دولار.

وأوضح أن (أونروا) واجهتها أزمة غير مسبوقة، هددت وجودها العام الماضي، نتيجة العجز المالي الكبير في ميزانيتها الذي وصل إلى 446 مليون دولار، لافتاً أن تحرك كل الدول المانحة بما فيها الدول الخليجية، مكنت (أونروا) من تجاوز أزمتها المالية.

وقال كرينبول: إن (أونروا) تحتاج إلى تغطية عجزها المالي للاستمرار في تقديم خدماتها التعليمية في 700 مدرسة، يستفيد منها نصف مليون طالب وطالبة، وخدمات طبية في عيادات يزورها 8.5 مليون شخص سنوياً.

وأكد أن مؤتمر المانحين، الذي سيعقد في نيويورك في الخامس والعشرين من الشهر الجاري فرصة لحشد دعم مالي، يساعد في تنفيذ برامج الوكالة في مناطق عملياتها الخمس، مطالباً الدول المضيفة بالتحرك على كافة المستويات، لحشد الدعم السياسي والمالي لـ (أونروا).

من جهته، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، أحمد أبو هولي، في بيان صحفي، الليلة، إن الدول العربية المضيفة للاجئين، أكدت لكرينبول، خلال اللقاء الذي جرى على ساحل البحر الميت، بالمملكة الأردنية الهاشمية، حيث تعقد اجتماعات اللجنة الاستشارية لوكالة الغوث، لتؤكد وقوفها إلى جانب (أونروا) من خلال التحرك المشترك بين الدول العربية لحشد الدعم المالي والسياسي لتجديد التفويض لها، وحث الدول المانحة وغير المانحة للتصويت لتجديد ولايتها والمساهمة في تغطية عجزها المالي.

وتابع: إن "الدول العربية المضيفة، أكدت استمرارية عمل (أونروا) في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين لحين إيجاد حل عادل لقضيتهم، طبقاً للقرار 194، وأثنت على موقف المفوض العام الداعم للاجئين الفلسطينيين، وخطابه الأخير في الأمم المتحدة".

وأضاف، أن الدول المضيفة، أعربت عن أملها بأن يحقق مؤتمر المانحين، الذي سيعقد في نيويورك في الخامس والعشرين من حزيران/ يونيو الحالي، هدفه في تأمين التمويل لميزانية (أونروا)، خاصة للأشهر الثلاثة: حزيران/ يونيو، وتموز/ يوليو، وآب/ أغسطس.

أخبار ذات صلة

عريقات: سواءً شاركت إسرائيل بورشة المنامة أم لا فإنها لن تصنع ازدهاراً

عريقات: سواءً شاركت إسرائيل بورشة المنامة أم لا فإنها لن تصنع ازدهاراً

حركة الجهاد تعزي الأمة الإسلامية والشعب المصري بوفاة الرئيس محمد مرسي

حركة الجهاد تعزي الأمة الإسلامية والشعب المصري بوفاة الرئيس محمد مرسي

مواجهات مع الاحتلال وتفتيش منازل في بيت أمر شمال الخليل

مواجهات مع الاحتلال وتفتيش منازل في بيت أمر شمال الخليل

بكر لـ&#34;دنيا الوطن&#34;: الارتباط الفلسطيني يبلغ الصيادين بفتح البحر اليوم

بكر لـ"دنيا الوطن": الارتباط الفلسطيني يبلغ الصيادين بفتح البحر اليوم

مستوطنون يقتحمون البرج الأثري في بلدة السموع

مستوطنون يقتحمون البرج الأثري في بلدة السموع

غزة: التعليم تُعلن مواعيد مقابلات الوظائف التعليمية 2019

غزة: التعليم تُعلن مواعيد مقابلات الوظائف التعليمية 2019

اختطاف شاب في جنين والشرطة والأمن الوطني تحررانه

اختطاف شاب في جنين والشرطة والأمن الوطني تحررانه

وفاة طفل متأثراً بجراحه إثر حادث سير غرب قطاع غزة

وفاة طفل متأثراً بجراحه إثر حادث سير غرب قطاع غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

احتمالات حرب الخليج

احتمالات حرب الخليج

شؤون فلسطينية

حركة الجهاد تعزي الأمة الإسلامية والشعب المصري بوفاة الرئيس محمد مرسي

حركة الجهاد تعزي الأمة الإسلامية والشعب المصري بوفاة الرئيس محمد مرسي

مواجهات مع الاحتلال وتفتيش منازل في بيت أمر شمال الخليل

مواجهات مع الاحتلال وتفتيش منازل في بيت أمر شمال الخليل

مستوطنون يقتحمون البرج الأثري في بلدة السموع

مستوطنون يقتحمون البرج الأثري في بلدة السموع

غزة: التعليم تُعلن مواعيد مقابلات الوظائف التعليمية 2019

غزة: التعليم تُعلن مواعيد مقابلات الوظائف التعليمية 2019

اختطاف شاب في جنين والشرطة والأمن الوطني تحررانه

اختطاف شاب في جنين والشرطة والأمن الوطني تحررانه

وفاة طفل متأثراً بجراحه إثر حادث سير غرب قطاع غزة

وفاة طفل متأثراً بجراحه إثر حادث سير غرب قطاع غزة

عيسى يُطالب المجتمع الدولي برؤية سياسية استراتيجية لتأمين الحماية للمقدسيين

عيسى يُطالب المجتمع الدولي برؤية سياسية استراتيجية لتأمين الحماية للمقدسيين

الطقس: أجواء معتدلة نهارًا باردة ليلًا

الطقس: أجواء معتدلة نهارًا باردة ليلًا

منوعات

حفيدة جديدة للزعيم.. محمد إمام يرزق بطفلته الأولى وهذا هو اسمها

حفيدة جديدة للزعيم.. محمد إمام يرزق بطفلته الأولى وهذا هو اسمها

كارمن سليمان تستفز الجمهور بصورها مع ابنها

كارمن سليمان تستفز الجمهور بصورها مع ابنها

ردود فعل عنيفة ضد بيلا حديد بعد إساءتها للسعودية والإمارات بهذه الصورة

ردود فعل عنيفة ضد بيلا حديد بعد إساءتها للسعودية والإمارات بهذه الصورة

للمرة الأولى حلا الترك توجه رسالة لأختها إبنة دنيا بطمة

للمرة الأولى حلا الترك توجه رسالة لأختها إبنة دنيا بطمة

تفاصيل مثيرة عن إخلاء سبيل منى فاروق وشيماء الحاج.. شجارٌ وغطاء وجه

تفاصيل مثيرة عن إخلاء سبيل منى فاروق وشيماء الحاج.. شجارٌ وغطاء وجه

إعلامية في العقد الخامس &#34;خطفت&#34; وائل كفوري من زوجته

إعلامية في العقد الخامس "خطفت" وائل كفوري من زوجته

دينا الشربيني تصدم المتابعين بصورة مع طليقة عمرو دياب

دينا الشربيني تصدم المتابعين بصورة مع طليقة عمرو دياب

رقصة جريئة لـ ديما بياعة وزوجها في &#34;اكلناها&#34; وباسم ياخور مصدوم

رقصة جريئة لـ ديما بياعة وزوجها في "اكلناها" وباسم ياخور مصدوم

ريهام سعيد تعلق على علاقة دينا الشربيني بعمرو دياب

ريهام سعيد تعلق على علاقة دينا الشربيني بعمرو دياب

علي ربيع يكشف يُفاجئ جمهوره بتسريحة شعر جديدة

علي ربيع يكشف يُفاجئ جمهوره بتسريحة شعر جديدة

عربي

تحالف السعودية: أسقطنا طائرتين مسيرتين للحوثيين

تحالف السعودية: أسقطنا طائرتين مسيرتين للحوثيين

آخر كلمات مرسي قبل وفاته: لدي أسرار لن أبوح بها حرصًا على أمن البلد

آخر كلمات مرسي قبل وفاته: لدي أسرار لن أبوح بها حرصًا على أمن البلد

ماذا طلبت أسرة الرئيس مرسي من النيابة المصرية وأين سيُدفن؟

ماذا طلبت أسرة الرئيس مرسي من النيابة المصرية وأين سيُدفن؟

بوغدانوف يبحث مع مدير المخابرات السودانية آخر التطورات

بوغدانوف يبحث مع مدير المخابرات السودانية آخر التطورات