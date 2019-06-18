شاهد: المنصف المرزوقي يبكي أثناء رثاء محمد مرسي

رام الله - دنيا الوطنانخرط الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي في نوبة بكاء، خلال مقابلة تلفزيونية، وهو يرثي الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي.ولم يتمالك المرزوقي نفسه، وهو يرثي مرسي على الهواء، وانخرط في نوبة بكاء، وهو يتحدث لقناة (الجزيرة مباشر)، حيث أكد أن الأسباب التي أدت بمرسي إلى هذا المصير تنحصر في تحالف الثورة المضادة.وأوضح الرئيس التونسي السابق، أن مرسي؛ قد دخل التاريخ من أوسع أبوابه، بعد هذه الموته.