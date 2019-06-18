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الأردن مدعو للاستماع بورشة "المنامة".. الصفدي: ندرس قرارنا بالذهاب أم لا

الأردن مدعو للاستماع بورشة "المنامة".. الصفدي: ندرس قرارنا بالذهاب أم لا
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أن الأردن مدعو لحضور الورشة الاقتصادية، حول الاستثمار في الأراضي الفلسطينية، والتي ستعقد في المنامة أواخر الشهر الجاري، برعاية أمريكية، موضحاً أن الأردن لم يتخذ قراره بعد بالمشاركة أم لا.

قال الصفدي في مؤتمر صحفي، أمس الاثنين "حضور ورشة  البحرين لا يغني عن موقف الأردن من حل أزمة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ونحن موقفنا لم يتغير، ودعمنا لحقوق الشعب الفلسطيني لم يتغير، وإذا ذهبنا للمنامة سنذهب لنقول موقفنا هذا بوضوح"، وفق (سبوتنك عربي).

وأضاف الصفدي: "نحن مدعوون لحضور ورشة المنامة للاستماع"، موضحاً "نحن ندرس قرار حضورنا للورشة أم لا".

وأكد الصفدي، "إن حضرنا نذهب لنعبر عن نهجنا الدائم، وإذا طرح شي لا نقبله سنقول لا صارخة، وإذا طرح شيء إيحابي سنتعامل معه، وأي شيء يُطرح، عليه أن يكون ضمن حل الدولتين".

يذكر، أن مسؤول بالبيت الأبيض قال، الثلاثاء الماضي: إن مصر والأردن والمغرب، أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعتزامها حضور مؤتمر ترعاه واشنطن في البحرين أواخر حزيران/ يونيو بشأن مقترحات لدعم الاقتصاد الفلسطيني في إطار خطة سلام تستعد الولايات المتحدة لطرحها، بحسب ما أفادت (رويترز).

ويذكر، أن الولايات المتحدة، بصدد الإعلان عن خطة لتسوية الصراع بين فلسطين وإسرائيل، وفق ما أطلق عليه تسمية (صفقة القرن) في منتدى البحرين الاقتصادي يوم 25 حزيران/ يونيو الجاري. 

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