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أين تم دفن جثة محمد مرسي؟

أين تم دفن جثة محمد مرسي؟
رام الله - دنيا الوطن
أفادت شبكة (سكاي نيوز)، بأنه تم دفن جثة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، في مقابر شرقي القاهرة.

وكشف محامي مرسي، عبد المنعم عبد المقصود، أنه "تم دفن مرسي بمقبرة المرشدين السابقين لجماعة الإخوان بمدينة نصر شرقي القاهرة"، مشيرًا إلى أن أسرة مرسي، حضرت مراسم الدفن، فيما لم يتمكن مناصرو مرسي من الحضور.

وأوضح وفق ما نقلت وكالة (الأناضول)، أن السلطات سمحت لـ "أسامة مرسي"، نجله المحبوس حالياً بحضور مراسم الدفن، وكذلك زوجته وأولاده وشقيقين لمرسي.

وأكد عبد المقصود، أنه وأفراد الأسرة، أتموا صلاتي فجر الثلاثاء، والجنازة على جثمان مرسي بمسجد سجن ليمان طره (جنوبي القاهرة)، قبل أن تنتقل سيارة تحمل الجثمان برفقة زوجته ونجله إلى المقابر شرقي العاصمة.

وكانت النيابة العامة المصرية، قد أصدرت بيانًا أعلنت فيه عن التصريح بدفن جثة مرسي عقب انتهاء لجنة الطب الشرعي من مهمتها.

وأمس قال التلفزيون الرسمي المصري: إن محمد مرسي توفي إثر نوبة قلبية مفاجئة خلال جلسة محاكمته.

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