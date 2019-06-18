مكتب نتنياهو يُعلق على عدم دعوة "إسرائيل" لحضور مؤتمر البحرين
رام الله - دنيا الوطن
علق مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على قرار الولايات المتحدة الأمريكية، بعدم دعوة المسؤولين الإسرائيليين؛ لحضور ورشة البحرين.
وقال مكتب نتنياهو: إن قرار الولايات المتحدة بعدم دعوة مسؤولين حكوميين إسرائيليين لحضور ورشة العمل الاقتصادية في البحرين، تم بالتنسيق مع إسرائيل.
وكان مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، كشف أن البيت الأبيض لا يخطط لدعوة مسؤولين إسرائيليين لحضور المؤتمر الاقتصادي في المنامة.
علق مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على قرار الولايات المتحدة الأمريكية، بعدم دعوة المسؤولين الإسرائيليين؛ لحضور ورشة البحرين.
وقال مكتب نتنياهو: إن قرار الولايات المتحدة بعدم دعوة مسؤولين حكوميين إسرائيليين لحضور ورشة العمل الاقتصادية في البحرين، تم بالتنسيق مع إسرائيل.
وكان مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، كشف أن البيت الأبيض لا يخطط لدعوة مسؤولين إسرائيليين لحضور المؤتمر الاقتصادي في المنامة.
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