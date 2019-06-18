شؤون فلسطينية

مداهمات واعتقالات لقوات الاحتلال في الضفة الغربية

مداهمات واعتقالات لقوات الاحتلال في الضفة الغربية
رام الله - دنيا الوطن
واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، حملات الدهم والاعتقال في أرجاء متفرقة بالضفة الغربية، اليوم الثلاثاء.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال، اعتقلت عدة شبّان عقب دَهم منازلهم في قرية العيساوية، وفي محافظة رام الله تم اعتقال الأسير المُحرَر محمد مروان الكنش، من منزله في مخيم الجلزون شمال رام الله، وعبود أبو عطية من حي أم الشرايط.

وداهمت قوات الاحتلال 8 منازل، وعاثت بداخلها خرابًا قبيل انسحابها من بلدة بيت أُمَّر شمال الخليل، وتم تسليم الأسير المُحرَر أحمد ماهر قيسية، تبليغًا لمقابلة مخابراتها، عقب دَهم منزله في مدينة الظاهرية جنوب الخليل.

كما جرى دهم منزل محمد هديب سميرات، وتفتيشه في منطقة خلّة حيان شرق مدينة يطا جنوب الخليل.

واقتحم مستوطنون بحراسة قوات الاحتلال مبنى البرج الأثري وسط بلدة السموع جنوب الخليل، كما اقتحمت قوات الاحتلال عدة منازل داخل أحياء مختلفة بمدينة قلقيلية، كما وزع جنود الاحتلال منشورات تحذيرية للأهالي في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

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