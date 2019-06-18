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الطقس: أجواء معتدلة نهارًا باردة ليلًا

الطقس: أجواء معتدلة نهارًا باردة ليلًا
رام الله - دنيا الوطن
توقعت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الثلاثاء، معتدلاٌ خلال ساعات النهار باردا نسبياً خلال ساعات المساء والليل خاصة فوق المناطق الجبلية، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

وهذه الليلة يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق ، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الاربعاء، يكون الجو معتدلا خلال ساعات النهار باردا نسبياً خلال ساعات المساء والليل خاصة فوق المناطق الجبلية، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والخميس، يكون الجو معتدلا خلال ساعات النهار باردا نسبياً خلال ساعات المساء والليل خاصة فوق المناطق الجبلية ، و لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والجمعة، يكون الجو حارا نسبيا، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 2-3 درجات مئوية ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

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