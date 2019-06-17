مؤسسات محافظة نابلس تدعم وتساند جامعة النجاح الوطنية





ومن الجدير بالذكر أن الاجتماع قد ضم ممثلين عن بلدية نابلس، وغرفة تجارة وصناعة نابلس، وملتقى رجال الأعمال، وتجمع دواوين عائلات نابلس، وممثل الطائفة المسيحية، والاتحاد النسائي، ورابطة خريجي جامعة النجاح الوطنية، ونقابة الأطباء، ولجنة الزكاة، وجمعية التضامن الخيرية، وممثلين لرجال الدين، ولجنة الوقف الخيري.











رام الله - دنيا الوطناجتمعت المؤسسات الوطنية في محافظة نابلس، مساء يوم الاثنين الموافق 17/06/2019 في جامعة النجاح الوطنية، وأكد المجتمعون على دعم ومساندة مسيرة الجامعة وتطورها وعلى دورها الريادي في الحفاظ على النسيج الوطني باعتبارها مؤسسة وطنية فلسطينية جامعة للكل الفلسطيني.