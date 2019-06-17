دولي

فيديو: تركيا تفاجئ أمريكا بمقاتلة بمستوى (إف 35)

فيديو: تركيا تفاجئ أمريكا بمقاتلة بمستوى (إف 35)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية (توساش)، أنها بصدد إنتاج مقاتلة تركية "ستكون الأفضل في القارة الأوروبية وبمستوى مقاتلات (إف 35) الأمريكية.

وعرضت الشركة مجسم للمقاتلة، لأول مرة، في معرض باريس للطيران الذي يعد واحد من أهم المعارض العالمية في مجال الصناعات الجوية والطيران.

وفي تصريحات نقلتها وكالة (الأناضول)، قال تمل كوتيل، المدير العام لشركة توساش: "إن أول تحليق للمقاتلة سيكون في عام 2025، لافتا إلى أنها من الجيل الخامس".


 

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