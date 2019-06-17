عياش: لا معلومات حول إعادة فتح بحر قطاع غزة أمام الصيادين الفلسطينيين

خاص دنيا الوطنأكد نزار عياش نقيب الصيادين، أنه لا يوجد معلومات حتى هذه اللحظة، بقرار سلطات الاحتلال الاسرائيلي، بفتح بحر قطاع غزة أمام الصيادين الفلسطينيين.وقال عياش في تصريح لـ"دنيا الوطن": "لا يوجد معلومات حتى اللحظة، حول اعادة فتح بحر قطاع غزة لاي مسافة كانت".وكانت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، قد قررت إغلاق بحر قطاع غزة بشكل كامل حتى إشعار آخر، أمام الصيادين الفلسطينيين، وذلك بعد حالة التصعيد الاخيرة التي شهدها القطاع.