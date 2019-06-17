شؤون فلسطينية

بلدية خانيونس تتفقد مطاعم الشاورما وتوقف أحدها عن العمل

بلدية خانيونس تتفقد مطاعم الشاورما وتوقف أحدها عن العمل
رام الله - دنيا الوطن
أجرى رئيس بلدية خانيونس، م. علاء الدين البطة، جولة تفقدية لمجموعة من مطاعم بيع الشاورما المنتشرة في المدينة، وذلك للتأكد من سلامة الأغذية المعروضة، ومدى مطابقتها للشروط الصحية المعمول بها.

وشارك رئيس البلدية في جولته، مدير مكتبه، م. سعد عاشور، ورئيس قسم العلاقات العامة، أ. أيمن القدرة، ومسؤول قسم الصحة العامة، أ. سعيد الأسطل، وشملت الجولة مجموعة من المطاعم".

و كد البطة، أن الجولة جاءت للتأكيد على أن بلدية خانيونس وبمشاركة لجنة الرقابة الغذائية المكونة من دائرة الطب الوقائي، ووزارة الاقتصاد الوطني، ومباحث التموين، تسهر ليل نهار من أجل حماية المستهلك، وتحقيق مصلحة المواطن، من خلال منع بيع الأغذية غير المطابقة للشروط الصحية، وإتلافها وفق الإجراءات المتبعة.

وبين أهمية الجولة للتأكد من سلامة الإجراءات في أماكن تصنيع الغذاء، والأمور الصحية المتعلقة بتجهيز الوجبات المقدمة للمواطنين، مؤكداً أن البلدية تفتخر بالمنتج الفلسطيني الذي يقدم خدمة متميزة، لا سيما وأن تلك المطاعم تعد رافعة مهمة للاقتصاد الوطني الفلسطيني، الذي يتقدم ويتطور وتزداد جودته كل يوم.

وأكد البطة، أن الجولة الميدانية، هي رسالة لكل أبناء شعبنا بأن البلدية، ستبقى العين الساهرة، تحرس وتحمي المواطنين، مشيراً إلى أن ما تم تناقله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وزج أسماء بعض مطاعم بيع "الشاورما" في خانيونس هو كلام عارٍ عن الصحة، ونحن في البلدية ننظر إليه بريبة واستغراب، لكل الإشاعات التي اختلقت بعض الافتراضات غير الموجودة حقاً، ولكننا مستمرون في ملاحقة كل من روج هذه الإشاعات التي لا أساس لها من الصحة.

وفي ذات السياق، قررت بلدية خانيونس، إيقاف مطعم لبيع الشاورما عن العمل، ومنعه من مزاولة المهنة بصورة نهائية، وذلك بعد التأكد من عدم مطابقته للشروط الصحية، حيث تم اكتشاف تجاوز في سلامة الأغذية وطرق حفظها.

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