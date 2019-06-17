خلال لقائه بوزارة الأشغال.. نقيب المقاولين يكشف عن قرارات جديدة



وعقد الاجتماع، الأحد، بمقر وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة، وضم إلى جانب النقيب كحيل والوكيل سرحان كلاً من مدير عام دائرة العطاءات الحكومية، م. عماد حمادة، ومدير عام ديوان الوزارة، محمد العسكري، ومن جانب اتحاد المقاولين، المدير التنفيذي، محمد الحسيني.

رام الله - دنيا الوطنكشف نقيب المقاولين بمحافظات غزة، أسامة كحيل، عن التوصل لتفاهمات مهمة، وخطة عمل مشتركة مع قيادة وزارة الأشغال العامة والإسكان، برئاسة م. ناجي سرحان، وكيل الوزارة في المحافظات الجنوبية.وأشاد كحيل بالأجواء الإيجابية، وروح الشراكة والتناغم التي سادت النقاش الشامل لكافة القضايا التي تهم قطاع المقاولات، والتي أفضت إلى تفاهمات حول كافة البنود المطروحة بين الطرفين.وأوضح كحيل، أن ملف الإرجاع الضريبي والإجراءات التي سيشرع الاتحاد باتخاذها لتحصيل حقوق المقاولين، كانت على رأس المباحثات، بالإضافة إلى مناقشة قانون مقاولي الإنشاءات وآليات تنظيم السوق، عبر توزيع عادل للمشاريع على شركات المقاولات، حسب مجالات ودرجات تصنيفها.وأعلن كحيل موافقة الوزارة بغزة على اعتبار أيام العمل في شهر رمضان كأيام تأخير مبررة تخصم من مدة العقود الإنشائية، فضلاً عن دعم الوزارة الكامل لمطالب الاتحاد بخصوص نظام (GRM) ومشاركة كافة المقاولين بمن فيهم غير المدرجين على(السيستم) عبر ائتلافهم مع مقاولين آخرين، أو عبر كتاب تعهد بتوفير المواد من السوق المحلي.وتناول اللقاء المهم آليات العمل المشترك ومعالجة القضايا التي تؤدي إلى تأجيل المشاريع الإنشائية، وسرعة إيجاد الحلول العادلة بما يخدم تعزيز مقومات الصمود للاقتصاد الوطني في ظل الحصار الخانق المفروض على محافظات قطاع غزة.وشدد كحيل على أهمية التنسيق المشترك على أعلى المستويات بين الوزارة والاتحاد، خلال هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها قطاع المقاولات والاقتصاد الوطني.