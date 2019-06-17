ماكرون: مستعدون للمساهمة في الحوار بين روسيا وأوكرانيا

رام الله - دنيا الوطنأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن استعداده للمساهمة في الحوار بين روسيا وأوكرانيا ورحب بتصريحات نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حول سعيه إلى السلام.وقال ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوكراني في باريس اليوم الاثنين: "أرحب برغبته في إسكات صوت السلاح ومد اليد لسكان المناطق الانفصالية وتطبيق بنود اتفاقيات مينسك".وتابع ماكرون: "أؤكد أيضا عزمنا مع ألمانيا على مساعدتكم في هذا الطريق والمساهمة في الحوار مع روسيا".وذكر الرئيس الفرنسي أنه ناقش هذا الأمر مع الرئيس الأوكراني اليوم الاثنين، مضيفا أنه يخطط لمناقشة التحضير للقاء جديد في إطار "رباعية نورماندي" مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وبشأن لقاء محتمل ضمن إطار "رباعية نورماندي" التي تضم كلا من روسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا، قال ماكرون إن لقاء القمة في هذا الإطار قد يعقد في لحظة معينة، لكن ذلك يتطلب "خطوات محددة يجب العمل عليها خلال الأسابيع القادمة، ستكون أساسا لعدد من المبادرات".من جانبه، أكد زيلينسكي رفضه للحوار مع من وصفهم بـ "الانفصاليين"، مشيرا مع ذلك إلى استعداده لمواصلة العمل في إطار اتفاقيات مينسك للتسوية ووقف إطلاق النار.يذكر أن النزاع في منطقة دونباس شرقي أوكرانيا مستمر منذ أبريل عام 2014.