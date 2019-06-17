آخر كلمات مرسي قبل وفاته: لدي أسرار لن أبوح بها حرصًا على أمن البلد

محامي الرئيس الراحل عبد المنعم عبد المقصود الذي حضر جلسة محاكمة الرئيس محمد مرسي ان هذه الكلما

ت التي نطق بها قبل وفاته أثناء محاكمته اليوم جنوبي القاهرة، في القضية المعروفة بالتخابر مع "حماس"،

وفي كلمته من خلف القفص الزجاجي، انتقد مرسي إجراءات المحاكمة معه، وفق محاميه.



وقال مرسي: "حتى الآن لا أرى ما يجري في المحكمة لا أرى المحامي ولا الإعلام ولا المحكمة، وحتى المحامي المنتدب من المحكمة لن يكون لديه معلومات للدفاع عني".



وأضاف مرسي: "كنت طلبت من المحكمة جلسة سرية والمحكمة رفضت خلاص (انتهى) هذا قرار المحكمة ولكن الأسرار لن أبوح بها حتى مماتي حرصا على أمن البلد وسيادتها" بحسب "الاناضول".



وكانت محكمة جنايات القاهرة تنظر في اتهام 22 من قيادات وعناصر "الإخوان المسلمين"، يتقدمهم الرئيس الأسبق، مرسي ومرشد الجماعة، محمد بديع بارتكاب "جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد".



من جانبه قال محامي مرسي، للأناضول، "مرسي تحدث من 5 إلى 7 دقائق أمام هيئة المحكمة من خلف القفص الزجاجي. ثم سقط مغشيا عليه عقب كلمته وأُبلغنا من المتهمين معه أنه توفي".

