محافظ أريحا: إسرائيل غير معنية بالسلام وتمارس أبشع أنواع القمع والانتهاكات



وأطلع أبو العسل الوفد على طبيعة الأوضاع في الأغوار، وعلى حجم المعاناة التي يكابدها الفلسطينيون في الأغوار جراء ممارسات الاحتلال الإسرائيلي من إغلاق للمنطقة عسكرياً، ومصادرة الأراضي وهدم البيوت والحواجز والتنكيل اليومي بالمواطنين، وسرقة ونهب مقدرات الشعب الفلسطيني، منوهاً إلى أن إسرائيل تهدف من خلال إجراءاتها إلى خلق وقائع على الأرض تساعد في إطالة عمر الاحتلال الإسرائيلي لأراضي الدولة الفلسطينية.



وأضاف المحافظ، أن المجتمع الدولي، مطالب باتخاذ إجراءات عملية من أجل إنهاء الاحتلال، وإلزام إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية.



وقال الأكاديمي والإعلامي اليوناني، د. ليو فالتكيوتس، نحن هنا للتعرف على واقع حياة الشعب الفلسطيني على الأرض، وطبيعة الإجراءات الإسرائيلية التي تمارس ضد الفلسطينيين، ونحن نقف إلى جانب حق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال.



وقام الوفد الضيف بجولة في متحف الكوفية، والذي يضم مقتنيات الشهيد الراحل ياسر عرفات، وصور القادة شهداء الثورة الفلسطينية، وعدد من المناطق الأثرية والسياحية بالمحافظة.

رام الله - دنيا الوطنقال جهاد أبو العسل، محافظ أريحا والأغوار، أن إسرائيل غير معنية بالسلام، وتمارس أبشع أنواع الممارسات القمعية، وتمعن بانتهاكاتها بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وتضرب بعرض الحائط كل المواثيق والقرارات الدولية المتعلقة بحق العيش بكرامة وحرية وأمن.جاء ذلك، خلال استقبال أبو العسل، لوفد إعلامي يوناني في مقر المحافظة، عصر اليوم، بحضور معروف الرفاعي، ممثلاً عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.