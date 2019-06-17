شؤون فلسطينية

عشراوي: إدارة ترامب شريكة في الجرائم الإسرائيلية والعالم مُطالب بالتصدي لسياساتها

عشراوي: إدارة ترامب شريكة في الجرائم الإسرائيلية والعالم مُطالب بالتصدي لسياساتها
رام الله - دنيا الوطن
دانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، د. حنان عشراوي، التأييد العلني لضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية والسورية المحتلة، والذي جاء على لسان السفير الأمريكي لدى إسرائيل، وما يسمى بمبعوث الشرق الأوسط للسلام.

وقالت: "هذه التصريحات تعكس وبوضوح تصميم الإدارة الأمريكية على تقويض متطلبات السلام في المنطقة وازدرائها للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وعدائها للشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية".

وأكدت عشراوي، أن هذه التصريحات "امتداد لتأييد إدارة ترامب لنهب إسرائيل وضمها غير الشرعي للعاصمة المحتلة- القدس- ثم مرتفعات الجولان السورية، وذلك تمهيداً لضم ما تبقى من الأرض الفلسطينية المحتلة".

وأوضحت عشراوي، أن عملية الضم والاستيلاء على أراضي الغير بالقوة هو عمل غير قانوني "يصيب قلب النظام الدولي القائم على القواعد واحترام القانون، ويتطلب إدانة واضحة من المجتمع الدولي الذي يتوجب عليه حماية هذه المنظومة من التقويض والانهيار". 

في هذا السياق، قالت عضو اللجنة التنفيذية: "إن تأييد هذه الجريمة متعددة الأوجه يجعل من الإدارة متواطئة في هذه الجريمة، وشريكة في حيثياتها".

وأضافت: "إدارة ترامب تتبنى موقفاً استعمارياً عنصرياً يدعم إسرائيل، ويبرر جرائمها ويمكّنها في مسعاها الاستعماري لضم ما تبقى من الأرض الفلسطينية المحتلة، وسحق حقوق الشعب الفلسطينيين غير القابلة للتصرف في تقرير المصير والحرية من خلال البلطجة السياسية والابتزاز".

وعبرت عشراوي عن إدانة القيادة الفلسطينية بشكل قاطع لهذه المواقف غير القانونية، وغير المسؤولة من جانب كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية، الذين ينتمون بشكل واضح وقاطع لليمين الأصولي المتطرف، والعنصري في إسرائيل. 

وأكدت عشراوي: "ندعو جميع الجهات الدولية الفاعلة والمسؤولة إلى مواجهة التداعيات الخطيرة للسلوك المتهور من جانب الإدارة الأمريكية، والذي يهدد بإغراق المنطقة والعالم في الفوضى وعدم الاستقرار من خلال تطبيع الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي مثل الضم والاستيلاء على الأراضي"، مؤكدة أن القيادة الفلسطينية تعتبر "كل ما ينتج عن عمل الضم غير الشرعي لاغياً وباطلاً وليس له أي أهمية قانونية ملزمة". 

واختتمت عشراوي بالقول: "سيواصل الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية العمل مع الشركاء الدوليين المسؤولين لحماية المنطقة من المزيد من الفوضى وعدم الاستقرار، والدفاع عن الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وكذلك عن مكانة القانون الدولي وفاعليته في حل النزاعات وتحقيق السلام في العالم".

أخبار ذات صلة

فتح تدعو لأوسع مشاركة بالفعاليات الرافضة لـ (صفقة القرن) وورشة البحرين

فتح تدعو لأوسع مشاركة بالفعاليات الرافضة لـ (صفقة القرن) وورشة البحرين

بلدية خانيونس تتفقد مطاعم الشاورما وتوقف أحدها عن العمل

بلدية خانيونس تتفقد مطاعم الشاورما وتوقف أحدها عن العمل

خلال لقائه بوزارة الأشغال.. نقيب المقاولين يكشف عن قرارات جديدة

خلال لقائه بوزارة الأشغال.. نقيب المقاولين يكشف عن قرارات جديدة

حنا: ما يحدث في مدينة القدس حالياً يندرج تحت إطار (صفقة القرن)

حنا: ما يحدث في مدينة القدس حالياً يندرج تحت إطار (صفقة القرن)

محافظ أريحا: إسرائيل غير معنية بالسلام وتمارس أبشع أنواع القمع والانتهاكات

محافظ أريحا: إسرائيل غير معنية بالسلام وتمارس أبشع أنواع القمع والانتهاكات

توقيع اتفاقيتين بنحو 26 مليون دولار لدعم الخدمات الطارئة والتنموية للبلديات

توقيع اتفاقيتين بنحو 26 مليون دولار لدعم الخدمات الطارئة والتنموية للبلديات

فتح: ورشة المنامة صفحة سوداء في سجل العلاقات العربية العربية

فتح: ورشة المنامة صفحة سوداء في سجل العلاقات العربية العربية

البيت الأبيض يُقرر عدم دعوة إسرائيل للمشاركة في مؤتمر البحرين

البيت الأبيض يُقرر عدم دعوة إسرائيل للمشاركة في مؤتمر البحرين

التعليقات

الدنيا حكايات

احتمالات حرب الخليج

احتمالات حرب الخليج

شؤون فلسطينية

بلدية خانيونس تتفقد مطاعم الشاورما وتوقف أحدها عن العمل

بلدية خانيونس تتفقد مطاعم الشاورما وتوقف أحدها عن العمل

حنا: ما يحدث في مدينة القدس حالياً يندرج تحت إطار (صفقة القرن)

حنا: ما يحدث في مدينة القدس حالياً يندرج تحت إطار (صفقة القرن)

محافظ أريحا: إسرائيل غير معنية بالسلام وتمارس أبشع أنواع القمع والانتهاكات

محافظ أريحا: إسرائيل غير معنية بالسلام وتمارس أبشع أنواع القمع والانتهاكات

توقيع اتفاقيتين بنحو 26 مليون دولار لدعم الخدمات الطارئة والتنموية للبلديات

توقيع اتفاقيتين بنحو 26 مليون دولار لدعم الخدمات الطارئة والتنموية للبلديات

عشراوي: إدارة ترامب شريكة في الجرائم الإسرائيلية والعالم مُطالب بالتصدي لسياساتها

عشراوي: إدارة ترامب شريكة في الجرائم الإسرائيلية والعالم مُطالب بالتصدي لسياساتها

فتح: ورشة المنامة صفحة سوداء في سجل العلاقات العربية العربية

فتح: ورشة المنامة صفحة سوداء في سجل العلاقات العربية العربية

(مفزاك لايف): انفجار ضخم وقع بمجلس أشكول ومناطق اخر والجيش يحقق

(مفزاك لايف): انفجار ضخم وقع بمجلس أشكول ومناطق اخر والجيش يحقق

5 إصابات بحادث تصادم غرب جنين

5 إصابات بحادث تصادم غرب جنين

منوعات

تفاصيل مثيرة عن إخلاء سبيل منى فاروق وشيماء الحاج.. شجارٌ وغطاء وجه

تفاصيل مثيرة عن إخلاء سبيل منى فاروق وشيماء الحاج.. شجارٌ وغطاء وجه

إعلامية في العقد الخامس &#34;خطفت&#34; وائل كفوري من زوجته

إعلامية في العقد الخامس "خطفت" وائل كفوري من زوجته

دينا الشربيني تصدم المتابعين بصورة مع طليقة عمرو دياب

دينا الشربيني تصدم المتابعين بصورة مع طليقة عمرو دياب

رقصة جريئة لـ ديما بياعة وزوجها في &#34;اكلناها&#34; وباسم ياخور مصدوم

رقصة جريئة لـ ديما بياعة وزوجها في "اكلناها" وباسم ياخور مصدوم

ريهام سعيد تعلق على علاقة دينا الشربيني بعمرو دياب

ريهام سعيد تعلق على علاقة دينا الشربيني بعمرو دياب

علي ربيع يكشف يُفاجئ جمهوره بتسريحة شعر جديدة

علي ربيع يكشف يُفاجئ جمهوره بتسريحة شعر جديدة

ربع مليون مشاهدة لغناء ورقص رانيا يوسف على أغنية خليجية

ربع مليون مشاهدة لغناء ورقص رانيا يوسف على أغنية خليجية

أول تعليق لباسل خياط بعد طرده من نقابة الفنانين في سوريا

أول تعليق لباسل خياط بعد طرده من نقابة الفنانين في سوريا

مصالحة بين سيرين عبد النور ونادين نجيم برعاية ماغي أبو غصن

مصالحة بين سيرين عبد النور ونادين نجيم برعاية ماغي أبو غصن

بعد 20 عامًا.. الفنان المصري عمرو مصطفى يعتزل التلحين

بعد 20 عامًا.. الفنان المصري عمرو مصطفى يعتزل التلحين

عربي

بوغدانوف يبحث مع مدير المخابرات السودانية آخر التطورات

بوغدانوف يبحث مع مدير المخابرات السودانية آخر التطورات

الجيش والداخلية المصريان يعلنان حالة الاستنفار القصوى بعد وفاة مرسي

الجيش والداخلية المصريان يعلنان حالة الاستنفار القصوى بعد وفاة مرسي

أول رئيس مدني لمصر.. تعرف على حياة محمد مرسي

أول رئيس مدني لمصر.. تعرف على حياة محمد مرسي

أمريكا تكشف عن تفجيرين في السعودية وتحذر من هجمات أخرى بالمملكة

أمريكا تكشف عن تفجيرين في السعودية وتحذر من هجمات أخرى بالمملكة