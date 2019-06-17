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ماذا طلبت أسرة الرئيس مرسي من النيابة المصرية وأين سيُدفن؟

ماذا طلبت أسرة الرئيس مرسي من النيابة المصرية وأين سيُدفن؟
رام الله - دنيا الوطن
قال موقع "روسيا اليوم"، إن أسرة الرئيس المصري الأسبق المتوفي محمد مرسي، طلبت أن يكون الدفن بمسقط رأسه بقرية العدوة محافظة الشرقية.

ونوهت مصادر أمنية وشهود عيان بأن هناك انتشارا أمنيا مكثفا بقرية العدوة مسقط رأس الرئيس الأسبق المتوفي مرسى، والتي تشهد بين الحين والآخر مظاهرات لعناصر من جماعة الإخوان المسلمين بحسب "روسيا اليوم".

وأشارت المصادر إلى أن السلطات الأمنية المصرية بمحافظة الشرقية رفعت درجة الاستعداد تمهيدا لنقل الجثمان، فيما أشارت إلى أن إجراءات أمنية مشددة سوف تفرض على الجنازة فيما لم يتضح العدد المسموح له بالحضور.

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