شؤون فلسطينية

فتح: ورشة المنامة صفحة سوداء في سجل العلاقات العربية العربية

فتح: ورشة المنامة صفحة سوداء في سجل العلاقات العربية العربية
رام الله - دنيا الوطن
شاركت حركة فتح الرفاق في الذكرى الــ17 لانطلاقة حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية بوفد مثل الحركة في قطاع غزة يتقدمه جمال عبيد عضو الهيئة القيادية العليا لحركة فتح في المحافظات الجنوبية ، ومفوضي العلاقات الوطنية ولجان الاقاليم ، تلبية لدعوة تلقتها الحركة من خلال المسيرة الجماهيرية التي دعت لها حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية.

وفي هذا الصدد قال جمال عبيد: "إن انطلاقة حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية تشكل اضافة نوعية في الداخل والخارج، وتعزيزا للمقاومة بكافة أشكالها".

وحيا عبيد شهداء المبادرة وأسراها وجرحاها وعلى رأسهم القائد الوطني المؤسس الدكتور حيدر عبد الشافي.

وهنأ قيادة المبادرة وفي المقدمة منها الامين العام الدكتور مصطفى البرغوثي وكافة اطر ومؤسسات المبادرة ، ناقلا تحيات ومباركة أحمد حلس "ابو ماهر" عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ، مفوض عام التعبئة والتنظيم في المحافظات الجنوبية.

وشدد عبيد على أهمية وحدة وتماسك الموقف الفلسطيني فيما يتعلق بالتصدي لما تسمى بــ "بصفقة القرن"، ومحاولات الالتفاف على الحقوق والثوابت الفلسطينية .

وأوضح أن الموقف الفلسطيني الجامع والملتزم بالتصدي للصفقة المشبوهة وملحقاتها يؤسس لإنهاء حالة الانقسام .

وأكد عبيد ان اجتماع الامس للقوى الوطنية والاسلامية مناقشة العديد من المقترحات لتنفيذ سلسلة من الفعاليات متزامنة مع ورشة المنامة التي تمهد لصفقة القرن، تبدأ بالاضراب الشامل ومسيرات جماهيرية تشمل كافة محافظات الوطن والداخل، والشتات والمنافي وتنظيم مؤتمرا شعبيا يؤكد على وحدة الوطن الجغرافية والسياسية.

ودعا عبيد جماهيرحركة فتح للمشاركة الفاعلة ، واستنفار كافة الطاقات الشعبية لاسقاط ورشة المنامة التي تشكل صفحة سوداء في سجل العلاقات العربية العربية .

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