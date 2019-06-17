شؤون فلسطينية

البيت الأبيض يقرر عدم دعوة إسرائيل للمشاركة في مؤتمر البحرين

البيت الأبيض يقرر عدم دعوة إسرائيل للمشاركة في مؤتمر البحرين
رام الله - دنيا الوطن
 كشف موقع اكسيوس الالكتروني مساء اليوم الاثنين أن البيت الأبيض قرر عدم دعوة وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون أو غيره من المسؤولين الحكوميين الإسرائيليين لحضور مؤتمر البحرين المقرر يومي 25 و 26 حزيران 2019، لإطلاق الجزء الاقتصادي من خطة السلام الأميركية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي المعروفة بـ "صفقة القرن".

واعتبر الخبراء أن ذلك يشكل نكسة كبيرة لرؤية البيت الأبيض لمؤتمر البحرين الذي طال انتظاره، والذي سيعقد الآن بدون مسؤولين فلسطينيين أو إسرائيليين. كما يعتبر الخبراء أن الفلسطينيين حققوا انتصارا بعدم مشاركة إسرائيل في مؤتمر المنامة، وإنجازا لحملة المقاطعة التي شنوها وفق ما اودته صحيفة "القدس المحلية".

وقال موقع آكسيوس بأن مسؤوليين إسرائيليين كانوا قد أَخبروا الموقع بأن البيت الأبيض أخبرهم منذ فترة أن إسرائيل ستُدعى إلى المؤتمر بعد أن التأكيد على مشاركة الدول العربية الكبرى، وأن إسرائيل كانت تأمل بالحضور بعد أن أعلنت مصر والأردن والمغرب حضور المؤتمر الأسبوع الماضي.

وكان البيت الأبيض قد ألمح عندما أعلن المؤتمر، بأن إسرائيل ستُدعى على مستوى عالٍ، حتى بعد أن قرر الفلسطينيون مقاطعة المؤتمر، حيث كانت إدارة ترامب تأمل باستخدام هذا الحدث لتعزيز العلاقات الإسرائيلية مع دول الخليج العربي.

وينسب الموقع لمسؤول أميركي رفيع قوله أن البيت الأبيض قد أبلغ الحكومة الإسرائيلية بالقرار على أساس ان "الهدف من ورشة العمل في البحرين هو تقديم رؤيتنا الاقتصادية للشعب الفلسطيني. وعلى هذا النحو نريد التركيز على الجوانب الاقتصادية وليس الجوانب السياسية" ولكن رجال أعمال إسرائيليين من القطاع الخاص سيشاركون في المؤتمر.

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