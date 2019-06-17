حماس: غزة ستسطر مواقف مرسي تجاهها والعمل على فك حصارها

رام الله - دنيا الوطننعت حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، الذي توفي مساء اليوم الاثنين، أثناء محاكمته دخل السجن.وقالت حماس في بيان لها: "بكل الرضا بقضاء الله وقدره تنعى حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى مصر الشقيقة وشعبها الأصيل، والشعب الفلسطيني، والعالمين العربي والإسلامي، وأحرار العالم، الرئيس المصري السابق الدكتور محمد مرسي الذي وافاه الأجل مساء اليوم الإثنين 2019/6/17 بعد مسيرة نضالية طويلة قضاها في خدمة مصر وشعبها وقضايا الأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، على جميع الأصعدة الإقليمية والدولية في سياق المشوار الطويل في الصراع مع العدو الصهيوني، وقدم الكثير دفاعا عن القدس والأقصى منذ كان عضوا في البرلمان المصري".وأضافت الحركة: "غزة ستسطر مواقفه الخالدة والشجاعة تجاهها، والعمل على فك حصارها، والتصدي بكل مسؤولية قومية للعدوان الصهيوني الظالم عليها عام 2012 في حينه بمداد من ذهب، وستبقى خالدة في وجدان الشعب الفلسطيني والأمة".وتقدمت الحركة، إلى جمهورية مصر العربية وشعبها وعائلة مرسي، العزاء والمواساة، بهذا المصاب الجلل، بحسب البيان.وقالت: "رحمه الله رحمة واسعة، وأدخله الفردوس الأعلى من الجنة، ونسأله تعالى أن يتقبّله في الصالحين، ويلهم أهله وذويه ومحبيه جميل الصبر وحسن العزاء، وإنّا لله وإنّا إليه راجعون".