الكشف عن تفاصيل لقاء حماس مع السفير العمادي

واضاف كما بحثت الحركة مدى الالتزام الوطني بهذه التفاهمات بشكل يعكس المسؤولية الوطنية التي تحلّت بها فصائل العمل الوطني الفلسطيني تجاه أهلنا من أجل إنهاء الحصار المفروض على شعبنا.





وحذرت قيادة حماس –وفق النونو- من أن استمرار التباطؤ والتلكؤ الذي يقوم به الاحتلال بما فيه استمرار إغلاق البحر أمام الصيادين "يضع التفاهمات في مربع الخطر".





ولفت النونو إلى أن تلك اللقاءات تنم عن حرص قطري "من أجل إبقاء كل الأطراف على التزاماتهم وتطبيقها واقعا عمليا على الأرض"، وفق البيان.





وتم خلال اللقاء الاتفاق على استمرار التواصل والمتابعة الحثيثة خلال زيارة العمادي إلى القطاع خلال الأيام القادمة من أجل تحقيق وتطبيق الاحتلال لكافة التزاماته وفق التفاهمات المبرمة.





ومن المتوقع –وفق النونو- أن يصل نهاية الأسبوع إلى قطاع غزة وفد مصري من أجل مواصلة الجهود المصرية في ذات الإطار خاصة مع تكامل ومحورية كل من الدور المصري والقطري في العمل من أجل إنهاء معاناة شعبنا الفلسطيني.





ومن المقرر أن تبدأ فروع بنك البريد في القطاع خلال نهار اليوم صرف مساعدة نقدية من دولة قطر لـ100 ألف أسرة فقيرة، بواقع 100 دولار لكل أسرة، بموجب التفاهمات.





وجاءت زيارة العمادي بعد أيام من زيارة المبعوث الأممي للسلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، واجتماعه بقيادة حماس، على خلفية توتر الأوضاع الميدانية بسبب تنصل الاحتلال من التزامات التهدئة.





وتشمل التفاهمات ملفات الكهرباء، ومساحة الصيد، وإدخال مساعدات لأسر فقيرة، وتحسين عمل معابر غزة، وتوفير فرص عمل مؤقتة، وتنفيذ مشاريع دولية بالقطاع.