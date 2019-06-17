النيابة المصرية تكشف تفاصيل وفاة الرئيس الأسبق مرسي أثناء المحاكمة





ووفقاً للتليفزيون الرسمي في مصر، "تلقت النيابة العامة المصرية إخطاراً بوفاة مرسي أثناء حضوره لجلسة المحاكمة، حيث أشار التقرير الطبي إلى أن المتهم مرسي حضر للمستشفى متوفى في تمام الساعة 4:50 مساء" وفق ما أوردته (روسيا اليوم).



ونوهت إلى أنها تقوم بإجراء المناظرة لجثة مرسي، والتحفظ على كاميرات المراقبة بالقاعة، وقفص المتهمين.



وأمر النائب العام المصري بالتحفظ على الملف الطبي للرئيس الأسبق المتوفى، وندب لجنة عليا من الطب الشرعي لإعداد تقرير بأسباب الوفاة.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت النيابة العامة المصرية، أن الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، توفى داخل قفص الاتهام مغشياً عليه، حيث تم نقله للمستشفى على الفور.وأشارت النيابة المصرية في بيانها إلى أن التقرير الطبي، أشار إلى عدم وجود إصابات ظاهرية حديثة في جثمان المتوفى.