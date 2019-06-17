دولي

الجيش التركي يعزز وحداته قرب سوريا بقوات "كوماندوز"

الجيش التركي يعزز وحداته قرب سوريا بقوات "كوماندوز"
رام الله - دنيا الوطن
أرسل الجيش التركي، اليوم الاثنين، تعزيزات عسكرية تتشكل من قوات وحدات خاصة "كوماندوز" على الحدود مع سوريا.

وأفادت وكالة "الأناضول" الرسمية بأن مدرعات عسكرية نقلت قوات "الكوماندوز" من مختلف المناطق التركية إلى ولاية هطاي الحدودية، وسط تدابير أمنية مشددة.

وذكرت الوكالة أن التعزيزات جاءت بهدف توزيعها على الوحدات المتمركزة عند الحدود مع سوريا.

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