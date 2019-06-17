(مفزاك لايف): انفجار ضخم وقع بمجلس أشكول ومناطق اخر والجيش يحقق

رام الله - دنيا الوطنأفاد موقع (مفزاك لايف) الاسرائيلي، أنه سمع دوي انفجار ضخم مساء اليوم الاثنين، بالقرب من المجلس الإقليمي (أشكول) و(شعار هنيغف) ومناطق أخرى.وأشار الموقع ذاته، إلى أن الجيش الاسرائيلي يجري عمليات التحقيق بشأن الانفجار.