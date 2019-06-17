عربي

أول رئيس مدني لمصر.. تعرف على حياة محمد مرسي

أول رئيس مدني لمصر.. تعرف على حياة محمد مرسي
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات المصرية اليوم الاثنين 17 يونيو 2019 وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي العياط، أثناء حضوره جلسة محاكمة في"قضية التخابر مع قطر".

ويعد محمد مرسي الذي فاز في أول انتخابات رئاسية في مصر بعد الإطاحة بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، أول رئيس مدني في البلاد التي تعاقب على حكمها رؤساء منحدرون من المؤسسة العسكرية منذ ثورة الضباط الأحرار في 23 يوليو عام 1952 .

ولد محمد مرسي في 20 أغسطس عام 1951 في قرية العدوة، بمحافظة الشرقية لعائلة مصرية بسيطة، كان أبوه فلاحا وأمه ربة بيت وهو الابن الأكبر لهما، وله من الأشقاء أختان وثلاثة إخوة.

والتحق خلال مرحلة التعليم الأساسي بمدارس محافظة الشرقية، فانتقل للقاهرة للدراسة الجامعية وعمل معيدا ثم خدم في الجيش المصري (1975 - 1976) جنديا في سلاح الحرب الكيماوية.

وتزوج في 30 نوفمبر عام 1978 ورزق بـ4 أولاد ذكور وبنت واحدة.

وفي عام 1975 حصل على بكالوريوس الهندسة بجامعة القاهرة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، وفي عام 1978 حصل على الماجستير في هندسة الفلزات بجامعة القاهرة، كما حصل على منحة دراسية من جامعة جنوب كاليفورنيا لتفوقه الدراسي، وعلى ماجستير ودكتوراه في الهندسة من جامعة جنوب كاليفورنيا عام 1982 في حماية محركات مركبات الفضاء.

وعمل معيدا ومدرسا مساعدا في كلية الهندسة في جامعة القاهرة، ومدرسا مساعدا في جامعة جنوب كاليفورنيا وأستاذا مساعدا في جامعة كاليفورنيا، نورث ردج في الولايات المتحدة بين عامي 1982 - 1985 ، كما عمل في منصب أستاذ ورئيس قسم هندسة المواد في كلية الهندسة في جامعة الزقازيق من العام 1985 وحتى العام 2010.

ومارس محمد مرسي التدريس في جامعة جنوب كاليفورنيا وجامعة كاليفورنيا، نورث ردج وفي لوس انجلوس وجامعة القاهرة وجامعة الزقازيق وجامعة الفاتح في طرابلس في ليبيا.

وأصدر عشرات البحوث في "معالجة أسطح المعادن"، وانتخب عضوا بنادي هيئة التدريس في جامعة الزقازيق.

اختير محمد مرسي عضوا في "لجنة مقاومة الصهيونية" بمحافظة الشرقية، كما اختير عضوا في المؤتمر الدولي للأحزاب والقوى السياسية والنقابات المهنية، وهو عضو مؤسس في اللجنة المصرية لـ"مقاومة المشروع الصهيوني".

وانتمى للإخوان المسلمين فكرا عام 1977 وتنظيما أواخر عام 1979 وعمل عضوا في القسم السياسي لجماعة الإخوان المسلمين منذ نشأته عام 1992.

وترشح لانتخابات مجلس الشعب عام 1995، وانتخابات 2000 ونجح فيها وانتخب عضوا بمجلس الشعب المصري عن جماعة الإخوان وشغل موقع المتحدث الرسمي باسم الكتلة البرلمانية للإخوان.

وفي انتخابات مجلس الشعب عام 2005 حصل على أعلى الأصوات وبفارق كبير عن أقرب منافسيه، ولكن تم إجراء جولة إعادة أعلن بعدها فوز منافسه. كان من أنشط أعضاء مجلس الشعب وصاحب أشهر استجواب في مجلس الشعب عن حادثة قطار الصعيد وأدان الحكومة وخرجت الصحف الحكومية في اليوم التالي تشيد باستجوابه.

وشارك محمد مرسي في تأسيس الجبهة الوطنية للتغيير مع عزيز صدقي عام 2004، كما شارك في تأسيس الجمعية الوطنية للتغيير مع محمد البرادعي عام 2010، كما شارك في تأسيس التحالف الديمقراطي من أجل مصر والذي ضم 40 حزبا وتيارا سياسيا عام 2011.

وفي 30 أبريل 2011 انتخبه مجلس شورى الإخوان رئيسا لـ"حزب الحرية والعدالة" الذي أسسته الجماعة بجانب انتخاب عصام العريان نائبا له ومحمد سعد الكتاتني أمينا عاما للحزب.

واعتقل مرسي مرات عدة، إذ قضى 7 أشهر في السجن بعد أن اعتقل صباح يوم 18 مايو 2006 من أمام محكمة شمال القاهرة ومجمع محاكم الجلاء بوسط القاهرة، أثناء مشاركته في مظاهرات شعبية تندد بتحويل اثنين من القضاة إلى لجنة الصلاحية بسبب موقفهما من تزوير انتخابات مجلس الشعب 2005 وأفرج عنه يوم 10 ديسمبر 2006.

كما اعتقل في سجن وادي النطرون صباح يوم جمعة الغضب 28 يناير 2011 أثناء ثورة 25 يناير مع 34 من قيادات الإخوان على مستوى المحافظات لمنعهم من المشاركة في جمعة الغضب وقام الأهالي بتحريرهم يوم 30 يناير بعدما ترك رجال الأمن السجون خلال الثورة.

وبعد أن دفع حزب الحرية والعدالة بالاتفاق مع "جماعة الإخوان" بخيرت الشاطر مرشحا لانتخابات الرئاسة المصرية 2012، قرر الحزب في 7 إبريل 2012 الدفع بمرسي مرشحا احتياطيا للشاطر كإجراء احترازي خوفا من احتمالية وجود معوقات قانونية تمنع ترشح الشاطر.

وقررت لجنة الانتخابات الرئاسية بالفعل استبعاد الشاطر وتسعة مرشحين آخرين في 17 أبريل، ومن ثم قررت جماعة الإخوان المسلمين وجناحها السياسي المتمثل في حزب الحرية والعدالة، الدفع بمحمد مرسي، الذي قبلت اللجنة أوراقه، مرشحا للجماعة.

ووجهت لمرسي أحكام عدة منذ عزله، منها التخابر مع جهات أجنبية وقضية الفرار من السجن إبان ثورة 2011، بالإضافة إلى إهانة القضاء.

أخبار ذات صلة

النيابة المصرية تكشف تفاصيل وفاة الرئيس الأسبق مرسي أثناء المحاكمة

النيابة المصرية تكشف تفاصيل وفاة الرئيس الأسبق مرسي أثناء المحاكمة

الجيش والداخلية المصريان يعلنان حالة الاستنفار القصوى بعد وفاة مرسي

الجيش والداخلية المصريان يعلنان حالة الاستنفار القصوى بعد وفاة مرسي

أول تعليق من الرئيس التركي أردوغان بعد وفاة مرسي

أول تعليق من الرئيس التركي أردوغان بعد وفاة مرسي

بعد إصابته بنوبة قلبية.. وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي أثناء محاكمته

بعد إصابته بنوبة قلبية.. وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي أثناء محاكمته

أمريكا تكشف عن تفجيرين في السعودية وتحذر من هجمات أخرى بالمملكة

أمريكا تكشف عن تفجيرين في السعودية وتحذر من هجمات أخرى بالمملكة

رئيس البرلمان العربي: بعض الدول الإقليمية احتلت الأراضي العربية

رئيس البرلمان العربي: بعض الدول الإقليمية احتلت الأراضي العربية

الملك سلمان وولي عهده يشعلان مواقع التواصل بـ&#34;أفخم سيلفي&#34;

الملك سلمان وولي عهده يشعلان مواقع التواصل بـ"أفخم سيلفي"

الرئيس المصري يبدأ جولة أوروبية تشمل بيلاروس ورومانيا

الرئيس المصري يبدأ جولة أوروبية تشمل بيلاروس ورومانيا

التعليقات

الدنيا حكايات

احتمالات حرب الخليج

احتمالات حرب الخليج

شؤون فلسطينية

(مفزاك لايف): انفجار ضخم وقع بمجلس أشكول ومناطق اخر والجيش يحقق

(مفزاك لايف): انفجار ضخم وقع بمجلس أشكول ومناطق اخر والجيش يحقق

5 إصابات بحادث تصادم غرب جنين

5 إصابات بحادث تصادم غرب جنين

الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز يؤكد دعمه للقضية الفلسطينية

الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز يؤكد دعمه للقضية الفلسطينية

طالع الاسماء: داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الثلاثاء

طالع الاسماء: داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الثلاثاء

محافظ القدس: الاحتلال يشرعن القوانين لخدمة مشروعه الاستعماري

محافظ القدس: الاحتلال يشرعن القوانين لخدمة مشروعه الاستعماري

&#34;الخارجية&#34; تُطالب الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق بجرائم الاحتلال ومستوطنيه

"الخارجية" تُطالب الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق بجرائم الاحتلال ومستوطنيه

نحو 140 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة مشددة

نحو 140 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة مشددة

الاحتلال يجرف أراضي في قرية عوريف جنوب نابلس

الاحتلال يجرف أراضي في قرية عوريف جنوب نابلس

منوعات

تفاصيل مثيرة عن إخلاء سبيل منى فاروق وشيماء الحاج.. شجارٌ وغطاء وجه

تفاصيل مثيرة عن إخلاء سبيل منى فاروق وشيماء الحاج.. شجارٌ وغطاء وجه

إعلامية في العقد الخامس &#34;خطفت&#34; وائل كفوري من زوجته

إعلامية في العقد الخامس "خطفت" وائل كفوري من زوجته

دينا الشربيني تصدم المتابعين بصورة مع طليقة عمرو دياب

دينا الشربيني تصدم المتابعين بصورة مع طليقة عمرو دياب

رقصة جريئة لـ ديما بياعة وزوجها في &#34;اكلناها&#34; وباسم ياخور مصدوم

رقصة جريئة لـ ديما بياعة وزوجها في "اكلناها" وباسم ياخور مصدوم

ريهام سعيد تعلق على علاقة دينا الشربيني بعمرو دياب

ريهام سعيد تعلق على علاقة دينا الشربيني بعمرو دياب

علي ربيع يكشف يُفاجئ جمهوره بتسريحة شعر جديدة

علي ربيع يكشف يُفاجئ جمهوره بتسريحة شعر جديدة

ربع مليون مشاهدة لغناء ورقص رانيا يوسف على أغنية خليجية

ربع مليون مشاهدة لغناء ورقص رانيا يوسف على أغنية خليجية

أول تعليق لباسل خياط بعد طرده من نقابة الفنانين في سوريا

أول تعليق لباسل خياط بعد طرده من نقابة الفنانين في سوريا

مصالحة بين سيرين عبد النور ونادين نجيم برعاية ماغي أبو غصن

مصالحة بين سيرين عبد النور ونادين نجيم برعاية ماغي أبو غصن

بعد 20 عامًا.. الفنان المصري عمرو مصطفى يعتزل التلحين

بعد 20 عامًا.. الفنان المصري عمرو مصطفى يعتزل التلحين

عربي

الجيش والداخلية المصريان يعلنان حالة الاستنفار القصوى بعد وفاة مرسي

الجيش والداخلية المصريان يعلنان حالة الاستنفار القصوى بعد وفاة مرسي

أمريكا تكشف عن تفجيرين في السعودية وتحذر من هجمات أخرى بالمملكة

أمريكا تكشف عن تفجيرين في السعودية وتحذر من هجمات أخرى بالمملكة

رئيس البرلمان العربي: بعض الدول الإقليمية احتلت الأراضي العربية

رئيس البرلمان العربي: بعض الدول الإقليمية احتلت الأراضي العربية

الملك سلمان وولي عهده يشعلان مواقع التواصل بـ&#34;أفخم سيلفي&#34;

الملك سلمان وولي عهده يشعلان مواقع التواصل بـ"أفخم سيلفي"