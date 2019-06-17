أول تعليق من الرئيس التركي أردوغان بعد وفاة مرسي

رام الله - دنيا الوطننعى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، الذي توفي اليوم الاثنين جراء إصابته بنوبة إغماء أثناء جلسة محاكمة.وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي في المحكمةوأعرب أردوغان، تعليقا على وفاة مرسي، في تصريح صحفي، عن تعازيه للشعب المصري، قائلا: "أضع الشبهات جنبا وأدعو الله أن يرحم شهيدنا".وتوفي مرسي، الذي أطيح به يوم 3 يوليو 2013، عن عمر ناهز 67 عاما، خلال نقله إلى المستشفى إثر إصابته بنوبة إغماء.وأفادت وسائل الإعلام المصرية الرسمية بنقل جثمان مرسي إلى المستشفى، مضيفة أنه يجري اتخاذ الإجراءات اللازمة لدفنه.وأعلنت القوات المسلحة ووزارة الداخلية المصريتان حالة الاستنفار القصوى في البلاد بعد وفاة مرسي.وسبق أن أجلت محكمة جنايات القاهرة، أمس الأحد، محاكمة مرسي و23 آخرين من قيادات جماعة "الإخوان المسلمين" في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع حماس" لجلسة الاثنين، لاستكمال مرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين.وتشهد العلاقات بين مصر وتركيا أزمة سياسية حادة منذ العام 2013 بعد رفض السلطات التركية القاطع للإطاحة بحكم مرسي، القيادي في جماعة "الإخوان المسلمين" الذي تعتبره أنقرة أول رئيس مصري منتخب ديمقراطيا، والاعتراف بشرعية الحكومة الجديدة في البلاد برئاسة عبد الفتاح السيسي.وتعد تركيا عزل مرسي، الذي حدث في 3 يوليو على خلفية مظاهرات واسعة شارك فيها ملايين المصريين، "انقلابا عسكريا"، فيما تدين السلطات المصرية، التي تصف تلك الأحداث بالثورة، هذا الموقف، متهمة تركيا بدعم جماعة "الإخوان المسلمين" التي أعلنتها القاهرة رسميا "تنظيما إرهابيا".