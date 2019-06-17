وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي أثناء محاكمته

أفاد موقع التلفزيون المصري الرسمي، بوفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي اليوم الثلاثاء، داخل السجن.



وأشار التلفزيون المصري إلى أن وفاة مرسي، إثر إصابته بنوبة قلبية حادة خلال جلسة محاكمته في قضية التخابر.



بدوره، قال موقع اليوم السابع المصري: "توفى اليوم محمد مرسى العياط أثناء حضوره لجلسة محاكمته فى قضية التخابر، حيث طلب المتوفى الكلمة من القاضى وقد سمح له بالكلمة وفى عقب رفع الجلسة أُصيب بنوبة إغماء توفى على إثرها وقد تم نقل الجثمان إلى المستشفى وجارى إتخاذ الاجراءات اللازمة".



يتبع..



رام الله - دنيا الوطن