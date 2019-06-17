شؤون فلسطينية

نقيب المحامين: قرار الرئيس إلغاء قانون الجنايات الكبرى مصلحه وطنيه عليا

نقيب المحامين: قرار الرئيس إلغاء قانون الجنايات الكبرى مصلحه وطنيه عليا
رام الله - دنيا الوطن
أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الاثنين، مرسوماً يقضي بإلغاء قانون محكمة الجنايات الكبرى.

وتعقيبا على قرار الرئيس، قال نقيب المحامين الفلسطينيين المحامي جواد عبيدات: "إن قرار الرئيس إلغاء  العمل  بقانون محكمة الجنايات الكبرى ينصب بالمصلحة العليا للوطن وأركان العدالة الفلسطينية".

وأعرب نقيب المحامين عن شكره العميق للرئيس لاستجابته لمطالب النقابة المتكررة حول قانون محكمة الجنايات الكبرى مؤكدا على إحترام نقابة المحامين  لتدخل الرئيس لحماية منظومة العدالة الفلسطينية من تبعيات العمل بقانون محكمة الجنايات الكبرى.

وأضاف نقيب المحامين أن مجلس نقابة المحامين سوف يبقى يعمل من أجل الإرتقاء بمنظومة العدالة لوضعها بالمكانة التي تليق بتضحيات وطموح الشعب الفلسطيني مؤكدا سير نقابة المحامين في توجهات الرئيس على الصعيد الوطني والتحديات التي تواجه شعبنا الفلسطيني من المؤامرات والمخاطر الدولية.

أخبار ذات صلة

طالع الاسماء: داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الثلاثاء

طالع الاسماء: داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الثلاثاء

حماس: تصريحات إدارة ترمب تتطلب تفعيل المقاومة الشاملة

حماس: تصريحات إدارة ترمب تتطلب تفعيل المقاومة الشاملة

محافظ القدس: الاحتلال يشرعن القوانين لخدمة مشروعه الاستعماري

محافظ القدس: الاحتلال يشرعن القوانين لخدمة مشروعه الاستعماري

&#34;الخارجية&#34; تُطالب الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق بجرائم الاحتلال ومستوطنيه

"الخارجية" تُطالب الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق بجرائم الاحتلال ومستوطنيه

نحو 140 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة مشددة

نحو 140 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة مشددة

الاحتلال يجرف أراضي في قرية عوريف جنوب نابلس

الاحتلال يجرف أراضي في قرية عوريف جنوب نابلس

الشيخ لغرينبلات: هل تغرينا بحفنة من دولارات مقابل وطننا؟

الشيخ لغرينبلات: هل تغرينا بحفنة من دولارات مقابل وطننا؟

الحكومة: جاهزون لإنجاح الانتخابات العامة وتنفيذها على أكمل وجه

الحكومة: جاهزون لإنجاح الانتخابات العامة وتنفيذها على أكمل وجه

التعليقات

الدنيا حكايات

احتمالات حرب الخليج

احتمالات حرب الخليج

شؤون فلسطينية

طالع الاسماء: داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الثلاثاء

طالع الاسماء: داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الثلاثاء

محافظ القدس: الاحتلال يشرعن القوانين لخدمة مشروعه الاستعماري

محافظ القدس: الاحتلال يشرعن القوانين لخدمة مشروعه الاستعماري

&#34;الخارجية&#34; تُطالب الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق بجرائم الاحتلال ومستوطنيه

"الخارجية" تُطالب الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق بجرائم الاحتلال ومستوطنيه

نحو 140 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة مشددة

نحو 140 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة مشددة

الاحتلال يجرف أراضي في قرية عوريف جنوب نابلس

الاحتلال يجرف أراضي في قرية عوريف جنوب نابلس

الديمقراطية تحذر القيادة الرسمية من النوم على وسادة من أوهام إفشال (صفقة ترامب)

الديمقراطية تحذر القيادة الرسمية من النوم على وسادة من أوهام إفشال (صفقة ترامب)

الصحة بغزة: نعيش أسوأ مرحلة من العجز الدوائي حاليًا

الصحة بغزة: نعيش أسوأ مرحلة من العجز الدوائي حاليًا

الضابطة الجمركية تضبط كمية من السولار وزيت السيارات المُهرب برام الله

الضابطة الجمركية تضبط كمية من السولار وزيت السيارات المُهرب برام الله

منوعات

تفاصيل مثيرة عن إخلاء سبيل منى فاروق وشيماء الحاج.. شجارٌ وغطاء وجه

تفاصيل مثيرة عن إخلاء سبيل منى فاروق وشيماء الحاج.. شجارٌ وغطاء وجه

إعلامية في العقد الخامس &#34;خطفت&#34; وائل كفوري من زوجته

إعلامية في العقد الخامس "خطفت" وائل كفوري من زوجته

دينا الشربيني تصدم المتابعين بصورة مع طليقة عمرو دياب

دينا الشربيني تصدم المتابعين بصورة مع طليقة عمرو دياب

رقصة جريئة لـ ديما بياعة وزوجها في &#34;اكلناها&#34; وباسم ياخور مصدوم

رقصة جريئة لـ ديما بياعة وزوجها في "اكلناها" وباسم ياخور مصدوم

ريهام سعيد تعلق على علاقة دينا الشربيني بعمرو دياب

ريهام سعيد تعلق على علاقة دينا الشربيني بعمرو دياب

علي ربيع يكشف يُفاجئ جمهوره بتسريحة شعر جديدة

علي ربيع يكشف يُفاجئ جمهوره بتسريحة شعر جديدة

ربع مليون مشاهدة لغناء ورقص رانيا يوسف على أغنية خليجية

ربع مليون مشاهدة لغناء ورقص رانيا يوسف على أغنية خليجية

أول تعليق لباسل خياط بعد طرده من نقابة الفنانين في سوريا

أول تعليق لباسل خياط بعد طرده من نقابة الفنانين في سوريا

مصالحة بين سيرين عبد النور ونادين نجيم برعاية ماغي أبو غصن

مصالحة بين سيرين عبد النور ونادين نجيم برعاية ماغي أبو غصن

بعد 20 عامًا.. الفنان المصري عمرو مصطفى يعتزل التلحين

بعد 20 عامًا.. الفنان المصري عمرو مصطفى يعتزل التلحين

عربي

رئيس البرلمان العربي: بعض الدول الإقليمية احتلت الأراضي العربية

رئيس البرلمان العربي: بعض الدول الإقليمية احتلت الأراضي العربية

الملك سلمان وولي عهده يشعلان مواقع التواصل بـ&#34;أفخم سيلفي&#34;

الملك سلمان وولي عهده يشعلان مواقع التواصل بـ"أفخم سيلفي"

الرئيس المصري يبدأ جولة أوروبية تشمل بيلاروس ورومانيا

الرئيس المصري يبدأ جولة أوروبية تشمل بيلاروس ورومانيا

شاهد: نجل خاشقجي الأكبر يُوجه رسالة لوالده

شاهد: نجل خاشقجي الأكبر يُوجه رسالة لوالده