نقيب المحامين: قرار الرئيس إلغاء قانون الجنايات الكبرى مصلحه وطنيه عليا

أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الاثنين، مرسوماً يقضي بإلغاء قانون محكمة الجنايات الكبرى.



وتعقيبا على قرار الرئيس، قال نقيب المحامين الفلسطينيين المحامي جواد عبيدات: "إن قرار الرئيس إلغاء العمل بقانون محكمة الجنايات الكبرى ينصب بالمصلحة العليا للوطن وأركان العدالة الفلسطينية".



وأعرب نقيب المحامين عن شكره العميق للرئيس لاستجابته لمطالب النقابة المتكررة حول قانون محكمة الجنايات الكبرى مؤكدا على إحترام نقابة المحامين لتدخل الرئيس لحماية منظومة العدالة الفلسطينية من تبعيات العمل بقانون محكمة الجنايات الكبرى.



وأضاف نقيب المحامين أن مجلس نقابة المحامين سوف يبقى يعمل من أجل الإرتقاء بمنظومة العدالة لوضعها بالمكانة التي تليق بتضحيات وطموح الشعب الفلسطيني مؤكدا سير نقابة المحامين في توجهات الرئيس على الصعيد الوطني والتحديات التي تواجه شعبنا الفلسطيني من المؤامرات والمخاطر الدولية.

رام الله - دنيا الوطن