طالع الاسماء: داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الثلاثاء

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، أن السفر عبر معبر رفح البري، غدا الثلاثاء، سيكون للحافلة التاسعة من كشف (6/2)، وحافلة الجوازات المصرية من الكشف الجديد المرفق أدناه.وشددت الوزارة في تصريح لها، على ضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها، والتواجد عند الساعة السابعة من صباح الغد، في الصالة الخارجية للمعبر.وطالبت الوزارة، المسافرين، إحضار بطاقة الهوية الخاصة بهم، و حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.