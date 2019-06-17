حماس: تصريحات إدارة ترمب تتطلب تفعيل المقاومة الشاملة

رام الله - دنيا الوطنأكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الاثنين، أن تكرار التصريحات من أركان فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للمنطقة بخصوص ضم الضفة الغربية، يتطلب ووجوب تفعيل المقاومة الشاملة؛ لمنع تمرير مثل هذه المشاريع.وشدد المتحدث باسم حماس حازم قاسم في بيان صحفي، على أن تصريحات المبعوث الأمريكي جيسون جرينبلات حول "أحقية" الاحتلال بضم أجزاء من الضفة تؤكد حجم التحدي الذي يواجه القضية الفلسطينية، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).وذكر أن تلك التصريحات استمرار لترويج مبعوثي الإدارة الأمريكية للرواية اليمينية المتطرفة في إسرائيل وتكشف حجم العداء من الإدارة الأمريكية لحقوق شعبنا الوطنية.كما أكد قاسم أن هذا الأمر يتطلب موقف جاد من السلطة في رام الله بالانسحاب من اتفاقاتها مع الاحتلال ووقف سياسة التنسيق الأمني معه.وتعمل الإدارة الأمريكية على طرح رؤية لحل الصراع، تتمثل بما يعرف بـ "صفقة القرن" والتي تشير خطواتها على الأرض أنها تأتي تطبيقًا للرؤية الإسرائيلية لحل الصراع.