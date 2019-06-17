شؤون فلسطينية

محافظ القدس: الاحتلال يشرعن القوانين لخدمة مشروعه الاستعماري

محافظ القدس: الاحتلال يشرعن القوانين لخدمة مشروعه الاستعماري
رام الله - دنيا الوطن
قال محافظ القدس عدنان غيث إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تشرعن قوانينها لخدمة مشاريعها ومصالحها الاستعمارية دون الالتفات للقوانين الدولية والإنسانية، والتي ترفض الوجود الاستعماري في مدينة أقرت الشرعية الدولية والعالم بأنها عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأضاف في بيان صحفي، أن ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من مواصلة مصادرة أراضي المقدسيين وهدم منشآتهم السكنية وتشريدهم، والتحايل وممارسة الخداع والتزوير من أجل السيطرة على الأرض الفلسطينية، وسياسة التضييق على المقدسيينـ ومنع أي نشاطات فلسطينية في المدينة والتهديد بالسجن، يأتي في إطار السياسة الاستعمارية التي تنتهجها دولة الاحتلال، وتطبيقا لما تسمى "صفقة القرن" الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.  

وأشار إلى عدم قانونية الإخطارات التي وزعتها سلطات الاحتلال بهدم 15 منشأة سكنية في منطقة وادي الحمص ببلدة صور باهر، بذريعة قربها من جدار الفصل العنصري، وإخطارات الهدم والاخلاء ومصادرة مساحات واسعة من أراضي بلدة العيسوية بحجة إقامة حديقة تلمودية، حيث إن كافة الشقق السكنية حاصلة على تراخيص فلسطينية كونها واقعة ضمن المنطقة المصنفة "A"، التابعة للسلطة الوطنية.

وأكد أن ما يجري في العيسوية "ما هو إلا عربدة من بلدية الاحتلال للاستيلاء على الاراضي الفلسطينية رغم وجود اتفاق قانوني بين الأهالي والبلدية لإعادة تنظيم وهيكلة هذه الأراضي والمنطقة، إلا ان الأخيرة ضربت بعرض الحائط هذا الاتفاق وتعمل على فرض أمر واقع للسيطرة على الأرض".

ولفت الى أساليب الغش والتزوير والخداع التي تمارسها كافة الدوائر الاسرائيلية الرسمية والاستيطانية، لبسط السيطرة على البلدة القديمة والعقارات التاريخية التي تعتبر أوقافا، لا يمكن بيعها اضافة الى ان من قام بالبيع لا يملك الحق في ذلك إلا انه تواطأ مع الجمعيات الاستيطانية، وهذا لن يلغي الوجود الفلسطيني العربي الأزلي في هذه المدينة المقدسة.

ودعا الدول العربية والإسلامية الى الالتزام بما جاء في قرارات القمتين العربية والإسلامية الأخيرتين، وعدم المشاركة في مؤتمر البحرين.

أخبار ذات صلة

نقيب المحامين: قرار الرئيس إلغاء قانون الجنايات الكبرى مصلحه وطنيه عليا

نقيب المحامين: قرار الرئيس إلغاء قانون الجنايات الكبرى مصلحه وطنيه عليا

طالع الاسماء: داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الثلاثاء

طالع الاسماء: داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الثلاثاء

حماس: تصريحات إدارة ترمب تتطلب تفعيل المقاومة الشاملة

حماس: تصريحات إدارة ترمب تتطلب تفعيل المقاومة الشاملة

&#34;الخارجية&#34; تُطالب الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق بجرائم الاحتلال ومستوطنيه

"الخارجية" تُطالب الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق بجرائم الاحتلال ومستوطنيه

نحو 140 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة مشددة

نحو 140 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة مشددة

الاحتلال يجرف أراضي في قرية عوريف جنوب نابلس

الاحتلال يجرف أراضي في قرية عوريف جنوب نابلس

الشيخ لغرينبلات: هل تغرينا بحفنة من دولارات مقابل وطننا؟

الشيخ لغرينبلات: هل تغرينا بحفنة من دولارات مقابل وطننا؟

الحكومة: جاهزون لإنجاح الانتخابات العامة وتنفيذها على أكمل وجه

الحكومة: جاهزون لإنجاح الانتخابات العامة وتنفيذها على أكمل وجه

التعليقات

الدنيا حكايات

احتمالات حرب الخليج

احتمالات حرب الخليج

شؤون فلسطينية

طالع الاسماء: داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الثلاثاء

طالع الاسماء: داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الثلاثاء

محافظ القدس: الاحتلال يشرعن القوانين لخدمة مشروعه الاستعماري

محافظ القدس: الاحتلال يشرعن القوانين لخدمة مشروعه الاستعماري

&#34;الخارجية&#34; تُطالب الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق بجرائم الاحتلال ومستوطنيه

"الخارجية" تُطالب الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق بجرائم الاحتلال ومستوطنيه

نحو 140 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة مشددة

نحو 140 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة مشددة

الاحتلال يجرف أراضي في قرية عوريف جنوب نابلس

الاحتلال يجرف أراضي في قرية عوريف جنوب نابلس

الديمقراطية تحذر القيادة الرسمية من النوم على وسادة من أوهام إفشال (صفقة ترامب)

الديمقراطية تحذر القيادة الرسمية من النوم على وسادة من أوهام إفشال (صفقة ترامب)

الصحة بغزة: نعيش أسوأ مرحلة من العجز الدوائي حاليًا

الصحة بغزة: نعيش أسوأ مرحلة من العجز الدوائي حاليًا

الضابطة الجمركية تضبط كمية من السولار وزيت السيارات المُهرب برام الله

الضابطة الجمركية تضبط كمية من السولار وزيت السيارات المُهرب برام الله

منوعات

تفاصيل مثيرة عن إخلاء سبيل منى فاروق وشيماء الحاج.. شجارٌ وغطاء وجه

تفاصيل مثيرة عن إخلاء سبيل منى فاروق وشيماء الحاج.. شجارٌ وغطاء وجه

إعلامية في العقد الخامس &#34;خطفت&#34; وائل كفوري من زوجته

إعلامية في العقد الخامس "خطفت" وائل كفوري من زوجته

دينا الشربيني تصدم المتابعين بصورة مع طليقة عمرو دياب

دينا الشربيني تصدم المتابعين بصورة مع طليقة عمرو دياب

رقصة جريئة لـ ديما بياعة وزوجها في &#34;اكلناها&#34; وباسم ياخور مصدوم

رقصة جريئة لـ ديما بياعة وزوجها في "اكلناها" وباسم ياخور مصدوم

ريهام سعيد تعلق على علاقة دينا الشربيني بعمرو دياب

ريهام سعيد تعلق على علاقة دينا الشربيني بعمرو دياب

علي ربيع يكشف يُفاجئ جمهوره بتسريحة شعر جديدة

علي ربيع يكشف يُفاجئ جمهوره بتسريحة شعر جديدة

ربع مليون مشاهدة لغناء ورقص رانيا يوسف على أغنية خليجية

ربع مليون مشاهدة لغناء ورقص رانيا يوسف على أغنية خليجية

أول تعليق لباسل خياط بعد طرده من نقابة الفنانين في سوريا

أول تعليق لباسل خياط بعد طرده من نقابة الفنانين في سوريا

مصالحة بين سيرين عبد النور ونادين نجيم برعاية ماغي أبو غصن

مصالحة بين سيرين عبد النور ونادين نجيم برعاية ماغي أبو غصن

بعد 20 عامًا.. الفنان المصري عمرو مصطفى يعتزل التلحين

بعد 20 عامًا.. الفنان المصري عمرو مصطفى يعتزل التلحين

عربي

رئيس البرلمان العربي: بعض الدول الإقليمية احتلت الأراضي العربية

رئيس البرلمان العربي: بعض الدول الإقليمية احتلت الأراضي العربية

الملك سلمان وولي عهده يشعلان مواقع التواصل بـ&#34;أفخم سيلفي&#34;

الملك سلمان وولي عهده يشعلان مواقع التواصل بـ"أفخم سيلفي"

الرئيس المصري يبدأ جولة أوروبية تشمل بيلاروس ورومانيا

الرئيس المصري يبدأ جولة أوروبية تشمل بيلاروس ورومانيا

شاهد: نجل خاشقجي الأكبر يُوجه رسالة لوالده

شاهد: نجل خاشقجي الأكبر يُوجه رسالة لوالده