شؤون فلسطينية

"الخارجية" تُطالب الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق بجرائم الاحتلال ومستوطنيه

"الخارجية" تُطالب الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق بجرائم الاحتلال ومستوطنيه
رام الله - دنيا الوطن
طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، المحكمة الجنائية الدولية، بسرعة فتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال ومستوطنيه، المتواصلة بحق أبناء شعبنا.

وأدانت الخارجية في بيان صحفي، اليوم الإثنين، إرهاب المستوطنين واعتداءهم على بلدة كفر مالك شرق رام الله، وإقدامهم على إعطاب عجلات مركبات عدد من المواطنين وخط شعارات عنصرية معادية للفلسطينيين والعرب.

واعتبرت اعتداءات المستوطنين المتواصلة حلقة من حلقات التصعيد الإسرائيلي الحالي والملحوظ ضد شعبنا وأرضه ومنازله وممتلكاته ومزروعاته، كما هو حاصل في مصادقة حكومة الاحتلال بالأمس على تقطيع آلاف أشجار الزيتون الواقعة جنوب شرقي بيت لحم، وتصعيد عمليات هدم المنازل بالجملة وإخلاء أراضٍ فلسطينية كما هو في محيط جدار الفصل العنصري في القدس المحتلة والعيسوية وغيرها، وتوسيع بؤرة استيطانية أيضاً على حساب المواطنين غرب بلدة يعبد، وتغول الاحتلال بأذرعه المختلفة على القدس ومقدساتها ومواطنيها.

وأشارت إلى أن التفاخر الإسرائيلي بالاستيطان والاستيلاء على الأراضي بلغ حداً استفزازيا واضحاً في الاحتفالية التي حضرها نتنياهو وفريدمان لإطلاق المشروع الاستيطاني في هضبة الجولان المحتلة الذي سمي باسم الرئيس ترمب.

وأكدت أن تصعيد استباحة قوات الاحتلال ومليشيات المستوطنين للأرض الفلسطينية المحتلة، والتصرف بها دون حسيب أو رقيب أو رادع يُعتبر استخفافا ممنهجاً وإسقاطاً متعمداً للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، كما أنه تحدٍ صارخ لإرادة السلام الدولية وللدول التي تدعي الحرص على مبادئ حقوق الإنسان وتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.

وطالبت الخارجية المنظمات الحقوقية والإنسانية المحلية والاقليمية والدولية بسرعة توثيق تلك الجرائم توطئةً لرفعها إلى الجنائية الدولية، وحثها على سرعة فتح تحقيق رسمي في تلك الجرائم وصولاً لمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين.

أخبار ذات صلة

نقيب المحامين: قرار الرئيس إلغاء قانون الجنايات الكبرى مصلحه وطنيه عليا

نقيب المحامين: قرار الرئيس إلغاء قانون الجنايات الكبرى مصلحه وطنيه عليا

طالع الاسماء: داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الثلاثاء

طالع الاسماء: داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الثلاثاء

حماس: تصريحات إدارة ترمب تتطلب تفعيل المقاومة الشاملة

حماس: تصريحات إدارة ترمب تتطلب تفعيل المقاومة الشاملة

محافظ القدس: الاحتلال يشرعن القوانين لخدمة مشروعه الاستعماري

محافظ القدس: الاحتلال يشرعن القوانين لخدمة مشروعه الاستعماري

نحو 140 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة مشددة

نحو 140 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة مشددة

الاحتلال يجرف أراضي في قرية عوريف جنوب نابلس

الاحتلال يجرف أراضي في قرية عوريف جنوب نابلس

الشيخ لغرينبلات: هل تغرينا بحفنة من دولارات مقابل وطننا؟

الشيخ لغرينبلات: هل تغرينا بحفنة من دولارات مقابل وطننا؟

الحكومة: جاهزون لإنجاح الانتخابات العامة وتنفيذها على أكمل وجه

الحكومة: جاهزون لإنجاح الانتخابات العامة وتنفيذها على أكمل وجه

التعليقات

الدنيا حكايات

احتمالات حرب الخليج

احتمالات حرب الخليج

شؤون فلسطينية

طالع الاسماء: داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الثلاثاء

طالع الاسماء: داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الثلاثاء

محافظ القدس: الاحتلال يشرعن القوانين لخدمة مشروعه الاستعماري

محافظ القدس: الاحتلال يشرعن القوانين لخدمة مشروعه الاستعماري

&#34;الخارجية&#34; تُطالب الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق بجرائم الاحتلال ومستوطنيه

"الخارجية" تُطالب الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق بجرائم الاحتلال ومستوطنيه

نحو 140 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة مشددة

نحو 140 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة مشددة

الاحتلال يجرف أراضي في قرية عوريف جنوب نابلس

الاحتلال يجرف أراضي في قرية عوريف جنوب نابلس

الديمقراطية تحذر القيادة الرسمية من النوم على وسادة من أوهام إفشال (صفقة ترامب)

الديمقراطية تحذر القيادة الرسمية من النوم على وسادة من أوهام إفشال (صفقة ترامب)

الصحة بغزة: نعيش أسوأ مرحلة من العجز الدوائي حاليًا

الصحة بغزة: نعيش أسوأ مرحلة من العجز الدوائي حاليًا

الضابطة الجمركية تضبط كمية من السولار وزيت السيارات المُهرب برام الله

الضابطة الجمركية تضبط كمية من السولار وزيت السيارات المُهرب برام الله

منوعات

تفاصيل مثيرة عن إخلاء سبيل منى فاروق وشيماء الحاج.. شجارٌ وغطاء وجه

تفاصيل مثيرة عن إخلاء سبيل منى فاروق وشيماء الحاج.. شجارٌ وغطاء وجه

إعلامية في العقد الخامس &#34;خطفت&#34; وائل كفوري من زوجته

إعلامية في العقد الخامس "خطفت" وائل كفوري من زوجته

دينا الشربيني تصدم المتابعين بصورة مع طليقة عمرو دياب

دينا الشربيني تصدم المتابعين بصورة مع طليقة عمرو دياب

رقصة جريئة لـ ديما بياعة وزوجها في &#34;اكلناها&#34; وباسم ياخور مصدوم

رقصة جريئة لـ ديما بياعة وزوجها في "اكلناها" وباسم ياخور مصدوم

ريهام سعيد تعلق على علاقة دينا الشربيني بعمرو دياب

ريهام سعيد تعلق على علاقة دينا الشربيني بعمرو دياب

علي ربيع يكشف يُفاجئ جمهوره بتسريحة شعر جديدة

علي ربيع يكشف يُفاجئ جمهوره بتسريحة شعر جديدة

ربع مليون مشاهدة لغناء ورقص رانيا يوسف على أغنية خليجية

ربع مليون مشاهدة لغناء ورقص رانيا يوسف على أغنية خليجية

أول تعليق لباسل خياط بعد طرده من نقابة الفنانين في سوريا

أول تعليق لباسل خياط بعد طرده من نقابة الفنانين في سوريا

مصالحة بين سيرين عبد النور ونادين نجيم برعاية ماغي أبو غصن

مصالحة بين سيرين عبد النور ونادين نجيم برعاية ماغي أبو غصن

بعد 20 عامًا.. الفنان المصري عمرو مصطفى يعتزل التلحين

بعد 20 عامًا.. الفنان المصري عمرو مصطفى يعتزل التلحين

عربي

رئيس البرلمان العربي: بعض الدول الإقليمية احتلت الأراضي العربية

رئيس البرلمان العربي: بعض الدول الإقليمية احتلت الأراضي العربية

الملك سلمان وولي عهده يشعلان مواقع التواصل بـ&#34;أفخم سيلفي&#34;

الملك سلمان وولي عهده يشعلان مواقع التواصل بـ"أفخم سيلفي"

الرئيس المصري يبدأ جولة أوروبية تشمل بيلاروس ورومانيا

الرئيس المصري يبدأ جولة أوروبية تشمل بيلاروس ورومانيا

شاهد: نجل خاشقجي الأكبر يُوجه رسالة لوالده

شاهد: نجل خاشقجي الأكبر يُوجه رسالة لوالده