نحو 140 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة مشددة

رام الله - دنيا الوطناقتحم 139 مستوطنا اليوم الاثنين (الفترة الصباحية) المسجد الأقصى المبارك، على شكل مجموعات، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من عناصر الوحدات الخاصة بقوات الاحتلال.واستمع المستوطنون خلال جولاتهم الاستفزازية الى شروحات حول أُسطورة وأُكذوبة الهيكل المزعوم قبل مغادرتهم المسجد من جهة باب السلسلة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).