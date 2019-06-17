الاحتلال يجرف أراضي في قرية عوريف جنوب نابلس

رام الله - دنيا الوطنجرفت اليات الاحتلال، اليوم الاثنين، مساحات من اراضي قرية عوريف جنوب نابلس.وقال رئيس مجلس قروي عوريف مازن شحادة: "ان جرافات الاحتلال جرفت مساحات من اراضي القرية المحاذية لمستوطنة " يتسهار" في الجهة الشرقية من البلدة"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).واضاف: "ان يوم أمس أضرم المستوطنون النار في الحقول الزراعية، خلال هجوم استهدف اراضي المواطنين".