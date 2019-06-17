الاحتلال يجرف أراضي في قرية عوريف جنوب نابلس
رام الله - دنيا الوطن
جرفت اليات الاحتلال، اليوم الاثنين، مساحات من اراضي قرية عوريف جنوب نابلس.
وقال رئيس مجلس قروي عوريف مازن شحادة: "ان جرافات الاحتلال جرفت مساحات من اراضي القرية المحاذية لمستوطنة " يتسهار" في الجهة الشرقية من البلدة"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).
واضاف: "ان يوم أمس أضرم المستوطنون النار في الحقول الزراعية، خلال هجوم استهدف اراضي المواطنين".
جرفت اليات الاحتلال، اليوم الاثنين، مساحات من اراضي قرية عوريف جنوب نابلس.
وقال رئيس مجلس قروي عوريف مازن شحادة: "ان جرافات الاحتلال جرفت مساحات من اراضي القرية المحاذية لمستوطنة " يتسهار" في الجهة الشرقية من البلدة"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).
واضاف: "ان يوم أمس أضرم المستوطنون النار في الحقول الزراعية، خلال هجوم استهدف اراضي المواطنين".
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