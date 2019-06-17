الشيخ لغرينبلات: هل تغرينا بحفنة من دولارات مقابل وطننا؟
رام الله - دنيا الوطن
انتقد حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، جيسون غرينبلات مبعوث الإدارة الأمريكية لعملية السلام في الشرق الأوسط، فيما يتعلق بـ(صفقة القرن)، قائلا: "على ماذا تريدنا أن نطلع؟، هل تغرينا بحفنة من دولارات مقابل وطننا؟".
وأضاف الشيخ في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "مازال يتحدث غرينبلات عن سبب رفض القيادة الفلسطينية لصفقة القرن قبل عرضها، وماذا تبقى من هذه الصفقة وهدايا الأمريكان لإسرائيل يا سيد غرينبلات؟".
وتابع بقوله: "غرينبلات يؤيد تصريحات فريدمان بحق إسرائيل في ضم أراضي من الضفة الغربية".
انتقد حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، جيسون غرينبلات مبعوث الإدارة الأمريكية لعملية السلام في الشرق الأوسط، فيما يتعلق بـ(صفقة القرن)، قائلا: "على ماذا تريدنا أن نطلع؟، هل تغرينا بحفنة من دولارات مقابل وطننا؟".
وأضاف الشيخ في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "مازال يتحدث غرينبلات عن سبب رفض القيادة الفلسطينية لصفقة القرن قبل عرضها، وماذا تبقى من هذه الصفقة وهدايا الأمريكان لإسرائيل يا سيد غرينبلات؟".
وتابع بقوله: "غرينبلات يؤيد تصريحات فريدمان بحق إسرائيل في ضم أراضي من الضفة الغربية".
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