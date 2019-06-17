الشيخ لغرينبلات: هل تغرينا بحفنة من دولارات مقابل وطننا؟









رام الله - دنيا الوطنانتقد حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، جيسون غرينبلات مبعوث الإدارة الأمريكية لعملية السلام في الشرق الأوسط، فيما يتعلق بـ(صفقة القرن)، قائلا: "على ماذا تريدنا أن نطلع؟، هل تغرينا بحفنة من دولارات مقابل وطننا؟".وأضاف الشيخ في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "مازال يتحدث غرينبلات عن سبب رفض القيادة الفلسطينية لصفقة القرن قبل عرضها، وماذا تبقى من هذه الصفقة وهدايا الأمريكان لإسرائيل يا سيد غرينبلات؟".وتابع بقوله: "غرينبلات يؤيد تصريحات فريدمان بحق إسرائيل في ضم أراضي من الضفة الغربية".