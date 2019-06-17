تفاصيل توزيع الأموال القطرية التي وصلت قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنقالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الاسرائيلية: "إن الأموال القطرية التي خصصت لقطاع غزة قدرها 25 مليون دولار.وذكرت الصحيفة، أن السفير القطري وصل إلى قطاع غزة ومعه 15 مليون دولار، فيما تم نقل 10 أخرى إلى "إسرائيل" من أجل دفع ثمن الوقود الخاص لمحطة توليد الكهرباء في قطاع غزة.وأشارت الصحيفة، إلى أن 10 ملايين دولار من التي أدخلها العمادي ستصرف نقداً بواقع 100 دولار للأسر الفقيرة في قطاع غزة.ونوهت إلى أن مبلغ 5 ملايين المتبقية سيتم تحويلها نقداً لصالح مشاريع العمل التابعة للأمم المتحدة، لضمان توفير فرص عمل وتوظيف مؤقت لسكان القطاع.كما أوضحت الصحيفة، أنه قبل وصول العمادي إلى القطاع دخل نائبه خالد الحردان إلى قطاع غزة، ومن المتوقع أن يجتمع مع قيادة حركة حماس، وأن يشرف شخصياً على صرف الأموال القطرية في القطاع.