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أمريكا تكشف عن تفجيرين في السعودية وتحذر من هجمات أخرى بالمملكة

أمريكا تكشف عن تفجيرين في السعودية وتحذر من هجمات أخرى بالمملكة
رام الله - دنيا الوطن
كشفت القنصلية الأمريكية في جدة، عن تفجيرين بسيارتين مفخختين، استهدفتا مدينة جدة الساحلية السعودية يوم السابع من حزيران/يونيو الحالي، وأوقعتا عددا من الإصابات.

وجاء الكشف عن هذه الانفجارات، عبر تحذير رسمي أمريكي، صادر عن القنصلية السعودية في جدة، يطلب من الرعايا الأمريكيين في السعودية توخي الحيطة والحذر وإعادة النظر في البرامج والتنقلات التي يقوم بها المواطنون الأمريكيون داخل المملكة، وذلك في أعقاب الانفجارات التي ضربت مدينة جدة يوم السابع من الشهر الحالي، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك الروسية).

وقالت الفنصلية، وفقا للتحذير الذي نشرته عبر موقعها الإلكتروني: "إن الانفجارات تسببت بوقوع إصابات، لكنها لم تسبب أي قتلى، كما أنه لا يوجد أي مواطن أمريكي من بين المصابين بانفجاري السيارتين في جدة".

وأشارت القنصلية الأمريكية إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن التفجيرات في ذلك الوقت بوسائل الإعلام المحلية أو العربية أو الدولية.

وتأتي هذه الأنباء، في وقت شهدت الأراضي السعودية مؤخرا هجمات نفذتها جماعة الحوثي، والتي كان أبرزهاالهجوم الذي استهدف مطار أبها الدولي جنوب المملكة وأدى إلى إصابة 26 شخصا بجراح وخسائر مادية كبيرة بالمطار أدت إلى تعطيل حركة الملاحة الجوية فيه.

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