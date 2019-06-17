الحمد الله يوجه رسالة لوزير المالية حول موضوع الرواتب وبدل الايجار

رام الله - دنيا الوطنطالب رامي الحمد الله رئيس الوزراء الفلسطيني السابق، وزير المالية شكري بشارة، للخروج عن صمته إزاء ما ينشر في وسائل الاعلام حول موضوع الرواتب وبدل الايجار لأعضاء الحكومتين السابقة والحالية.وقال الحمد الله في تصريح له عبر صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "على وزير المالية أن يخرج عن صمته إزا ما ينشر في وسائل الاعلام وإطلاع المواطنين على الحقيقة كاملة فيما يخص موضوع الرواتب وبدل الايجار لأعضاء الحكومتين السابقة والحالية".وأضاف: "عليه التوضيح بدل الاستمرار في الصمت الذي لا يساهم إلا في المزيد من خلق الاشاعات والتحريض".