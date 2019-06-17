شؤون فلسطينية

صور: هنية وعدد من قيادات حماس يلتقون السفير العمادي في غزة

صور: هنية وعدد من قيادات حماس يلتقون السفير العمادي في غزة
رام الله - دنيا الوطن
التقى اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية (حماس)،ظهر اليوم الاثنين، في مكتبه بمدينة غزة، بالسفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة.

وأفاد مكتب هنية، أن اللقاء حضره، مجموعة من حركة حماس، على رأسهم عضوي المكتب السياسي خليل الحية وروحي مشتهى، ويحيى السنوار قائد الحركة في قطاع غزة.

وكان موقع قناة (الجزيرة)، قد نقل عن العمادي قوله: "إنه سيعقد اجتماعات مع الجانب الإسرائيلي؛ لبحث عدد من الملفات، أهمها تثبيت التهدئة، والبحث في إيجاد حلول لأزمة الكهرباء".

وأضاف السفير القطري: "سيتم صرف مساعدات لمئة ألف عائلة فقيرة في قطاع غزة بواقع 100 دولار لكل عائلة".

ووصل العمادي في وقت متأخر من مساء أمس الأحد، إلى القطاع، برفقة زوجته، وسبقه نائبه خالد الحردان، وذلك عبر معبر بيت حانون (إيرز).

وتأتي هذه الزيارة عقب زيارة المبعوث الأممي للسلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف على خلفية توتر الأوضاع الميدانية في القطاع.




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