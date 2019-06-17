شؤون فلسطينية

شاهد: تباين آراء طالبات الثانوية العامة بغزة حول امتحان اللغة الإنجليزية

شاهد: تباين آراء طالبات الثانوية العامة بغزة حول امتحان اللغة الإنجليزية
خاص دنيا الوطن - دنيا الوطن
تباينت ردود فعل طالبات الثانوية القسم العلمي، حول امتحان اللغة الإنجليزية، الذي تقدمن له اليوم الاثنين، ضمن امتحانات الثانوية العامة النهائية "الإنجاز" للعام الدراسي 2018-2019.

واختلفت آراء الطالبات في مختلف الأقسام (العلمي - الأدبي - الريادة - الشرعي) حول سهولة وصعوبة الامتحان، وذلك بعدما رصدت "دنيا الوطن" آراءهن، خلال زيارة مدرستي (بلقيس) و(الجليل) الثانويتين للبنات.

يشار إلى أن طلبة جميع الأقسام، تقدموا اليوم، لأداء امتحان اللغة الإنجليزية.


 






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