شاهد: تباين آراء طالبات الثانوية العامة بغزة حول امتحان اللغة الإنجليزية
خاص دنيا الوطن - دنيا الوطن
تباينت ردود فعل طالبات الثانوية القسم العلمي، حول امتحان اللغة الإنجليزية، الذي تقدمن له اليوم الاثنين، ضمن امتحانات الثانوية العامة النهائية "الإنجاز" للعام الدراسي 2018-2019.
واختلفت آراء الطالبات في مختلف الأقسام (العلمي - الأدبي - الريادة - الشرعي) حول سهولة وصعوبة الامتحان، وذلك بعدما رصدت "دنيا الوطن" آراءهن، خلال زيارة مدرستي (بلقيس) و(الجليل) الثانويتين للبنات.
تباينت ردود فعل طالبات الثانوية القسم العلمي، حول امتحان اللغة الإنجليزية، الذي تقدمن له اليوم الاثنين، ضمن امتحانات الثانوية العامة النهائية "الإنجاز" للعام الدراسي 2018-2019.
واختلفت آراء الطالبات في مختلف الأقسام (العلمي - الأدبي - الريادة - الشرعي) حول سهولة وصعوبة الامتحان، وذلك بعدما رصدت "دنيا الوطن" آراءهن، خلال زيارة مدرستي (بلقيس) و(الجليل) الثانويتين للبنات.
يشار إلى أن طلبة جميع الأقسام، تقدموا اليوم، لأداء امتحان اللغة الإنجليزية.
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