شاهد: تباين آراء طالبات الثانوية العامة بغزة حول امتحان اللغة الإنجليزية





يشار إلى أن طلبة جميع الأقسام، تقدموا اليوم، لأداء امتحان اللغة الإنجليزية.





















خاص دنيا الوطن - دنيا الوطنتباينت ردود فعل طالبات الثانوية القسم العلمي، حول امتحان اللغة الإنجليزية، الذي تقدمن له اليوم الاثنين، ضمن امتحانات الثانوية العامة النهائية "الإنجاز" للعام الدراسي 2018-2019.واختلفت آراء الطالبات في مختلف الأقسام (العلمي - الأدبي - الريادة - الشرعي) حول سهولة وصعوبة الامتحان، وذلك بعدما رصدت "دنيا الوطن" آراءهن، خلال زيارة مدرستي (بلقيس) و(الجليل) الثانويتين للبنات.