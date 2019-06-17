الملك سلمان وولي عهده يشعلان مواقع التواصل بـ"أفخم سيلفي"

رام الله - دنيا الوطنانتشرت صورة سيلفي تجمع الملك سلمان بن عبدالعزيز، خادم الحرمين الشريفين، بولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.ووصف مستخدمو مواقع التواصل الصورة بأنها "أفخم سيلفي"، مشيدين بابتسامة ولي العهد التي لا تفارقه رغم مشاغله الكثيرة.وتزامن انتشار الصورة، مع إجراء ولي العهد السعودي حواراً مطولاً مع صحيفة "الشرق الأوسط"، نشر صباح أمس الأحد.وخلال الحوار، شدد بن سلمان، أن المملكة لن تتردد في التعامل مع أي تهديد للشعب السعودي وسيادته ووحدة أراضيه ومصالحه الحيوية.وفي الوقت نفسه، أكد أن المملكة لا تريد حرباً في المنطقة.