الصحة بغزة: نعيش أسوأ مرحلة من العجز الدوائي حاليًا

رام الله - دنيا الوطنقال مدير عام الصيدلة بوزارة الصحة منير البرش: إن الوزارة تعيش هذه الفترة أسوأ مرحلة من مراحل العجز الدوائي بعد نفاد أكثر من 52% من القوائم الأساسية.وذكر البرش، أن هذا العجز الكبير والحاد يُترجم إلى معاناة لمرضى قطاع غزة، مشيرا إلى أن الواقع الدوائي ينذر بكوارث صحية حقيقية.وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الكاملة تجاه النقص الدوائي والمستلزمات الطبية والأجهزة في قطاع غزة.