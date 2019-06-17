شؤون فلسطينية

الضابطة الجمركية تضبط كمية من السولار وزيت السيارات المُهرب برام الله

الضابطة الجمركية تضبط كمية من السولار وزيت السيارات المُهرب برام الله
رام الله - دنيا الوطن
أفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الضابطة، أن جهاز الضابطة الجمركية في محافظة الخليل، وبدعم ومساندة جهاز الشرطة، ضبط في ساعة متأخرة من هذه الليلة، كمية من السولار وزيت السيارات المهرب. 

وأوضح البيان، أن عملية الضبط، جاءت بناءً على معلومات دقيقة من إدارة الاستخبار الجمركي في الجهاز، مفادها وجود الكمية داخل مركبة متجهة بطريقها إلى محافظة الخليل، وبناءً عليه تحركت على الفور قوة من جهاز الضابطة الجمركية، يرافقها دعم ومساندة جهاز الشرطة للمكان.

حيث تم ضبط المركبة والتحفظ على الكمية، كونها مهربة وغير قانونية، ونظراً لما تلحقه من ضرر وخسائر جسيمة على المركبات والآليات وممتلكات المواطنين، وعلى السلامة العامة، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، حسب الأصول.

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