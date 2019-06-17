عربي

الرئيس المصري يبدأ جولة أوروبية تشمل بيلاروس ورومانيا

الرئيس المصري يبدأ جولة أوروبية تشمل بيلاروس ورومانيا
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
رام الله - دنيا الوطن
لبحث العلاقات الثنائية، وعدد من الملفات الإقليمية والدولية، يبدأ الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، جولة خارجية، تشمل بيلاروس ورومانيا. 

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، في بيان: إن السيسي، سيلتقي مع الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، وكذلك مع كل من رئيس الجمعية الوطنية، ورئيس مجلس النواب في بيلاروس، لبحث "مختلف القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف".

وأضاف، أنه من المقرر، أن تشهد زيارة الرئيس إلى العاصمة مينسك التوقيع على عدد من الاتفاقات في مختلف مجالات التعاون الثنائي، كما نقل موقع (روسيا اليوم).

ولفت المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الجانب الاقتصادي والاستثماري، سيحظى بأهمية خاصة أثناء الزيارة، حيث سيلتقي السيسي مع ممثلي مجتمع الأعمال البيلاروسي، ورؤساء كبرى الشركات البيلاروسية.

وأضاف راضي: أن الرئيس المصري، سيتوجه عقب ذلك إلى العاصمة الرومانية بوخارست، وسيعقد جلسة مباحثات مع نظيره الروماني كلاوس يوهانيس، ويلتقي رئيسي مجلس النواب ومجلس الشيوخ، لبحث سبل تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، بالإضافة إلى استعراض أوجه التعاون والتنسيق المتبادل على الصعيدين الدولي والإقليمي.

أخبار ذات صلة

رئيس البرلمان العربي: بعض الدول الإقليمية احتلت الأراضي العربية

رئيس البرلمان العربي: بعض الدول الإقليمية احتلت الأراضي العربية

الملك سلمان وولي عهده يشعلان مواقع التواصل بـ&#34;أفخم سيلفي&#34;

الملك سلمان وولي عهده يشعلان مواقع التواصل بـ"أفخم سيلفي"

صنعاء.. مقتل خبراء إيرانيين أثناء محاولة &#34;إطلاق صاروخ&#34;

صنعاء.. مقتل خبراء إيرانيين أثناء محاولة "إطلاق صاروخ"

شاهد: نجل خاشقجي الأكبر يُوجه رسالة لوالده

شاهد: نجل خاشقجي الأكبر يُوجه رسالة لوالده

الحوثيون: صواريخنا ستضرب مصر والسودان وقادرة على ضرب عمق الخليج

الحوثيون: صواريخنا ستضرب مصر والسودان وقادرة على ضرب عمق الخليج

مصر تدفع 500 مليون دولار لإسرائيل بسبب الغاز الطبيعي

مصر تدفع 500 مليون دولار لإسرائيل بسبب الغاز الطبيعي

هجوم حوثي جديد على مطار أبها السعودي

هجوم حوثي جديد على مطار أبها السعودي

مقاتلات التحالف تقصف أهدافاً حوثية في حجة

مقاتلات التحالف تقصف أهدافاً حوثية في حجة

التعليقات

الدنيا حكايات

احتمالات حرب الخليج

احتمالات حرب الخليج

شؤون فلسطينية

الديمقراطية تحذر القيادة الرسمية من النوم على وسادة من أوهام إفشال (صفقة ترامب)

الديمقراطية تحذر القيادة الرسمية من النوم على وسادة من أوهام إفشال (صفقة ترامب)

الصحة بغزة: نعيش أسوأ مرحلة من العجز الدوائي حاليًا

الصحة بغزة: نعيش أسوأ مرحلة من العجز الدوائي حاليًا

الضابطة الجمركية تضبط كمية من السولار وزيت السيارات المُهرب برام الله

الضابطة الجمركية تضبط كمية من السولار وزيت السيارات المُهرب برام الله

مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية وإصابات في النقب

مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية وإصابات في النقب

قيادي فلسطيني: نعمل على تشكيل جبهة رفض دولية وعربية لـ &#34;ورشة المنامة&#34;

قيادي فلسطيني: نعمل على تشكيل جبهة رفض دولية وعربية لـ "ورشة المنامة"

التحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين يكرم الدكتور عياش

التحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين يكرم الدكتور عياش

عقب جهود قانونية: مصلحة السجون تُخصص حافلات لنقل الأسيرات

عقب جهود قانونية: مصلحة السجون تُخصص حافلات لنقل الأسيرات

الخارجية تُدين تصريحات غرينبلات بشأن حق الاحتلال بضم أجزاء من الضفة

الخارجية تُدين تصريحات غرينبلات بشأن حق الاحتلال بضم أجزاء من الضفة

منوعات

تفاصيل مثيرة عن إخلاء سبيل منى فاروق وشيماء الحاج.. شجارٌ وغطاء وجه

تفاصيل مثيرة عن إخلاء سبيل منى فاروق وشيماء الحاج.. شجارٌ وغطاء وجه

إعلامية في العقد الخامس &#34;خطفت&#34; وائل كفوري من زوجته

إعلامية في العقد الخامس "خطفت" وائل كفوري من زوجته

دينا الشربيني تصدم المتابعين بصورة مع طليقة عمرو دياب

دينا الشربيني تصدم المتابعين بصورة مع طليقة عمرو دياب

رقصة جريئة لـ ديما بياعة وزوجها في &#34;اكلناها&#34; وباسم ياخور مصدوم

رقصة جريئة لـ ديما بياعة وزوجها في "اكلناها" وباسم ياخور مصدوم

ريهام سعيد تعلق على علاقة دينا الشربيني بعمرو دياب

ريهام سعيد تعلق على علاقة دينا الشربيني بعمرو دياب

علي ربيع يكشف يُفاجئ جمهوره بتسريحة شعر جديدة

علي ربيع يكشف يُفاجئ جمهوره بتسريحة شعر جديدة

ربع مليون مشاهدة لغناء ورقص رانيا يوسف على أغنية خليجية

ربع مليون مشاهدة لغناء ورقص رانيا يوسف على أغنية خليجية

أول تعليق لباسل خياط بعد طرده من نقابة الفنانين في سوريا

أول تعليق لباسل خياط بعد طرده من نقابة الفنانين في سوريا

مصالحة بين سيرين عبد النور ونادين نجيم برعاية ماغي أبو غصن

مصالحة بين سيرين عبد النور ونادين نجيم برعاية ماغي أبو غصن

بعد 20 عامًا.. الفنان المصري عمرو مصطفى يعتزل التلحين

بعد 20 عامًا.. الفنان المصري عمرو مصطفى يعتزل التلحين

عربي

رئيس البرلمان العربي: بعض الدول الإقليمية احتلت الأراضي العربية

رئيس البرلمان العربي: بعض الدول الإقليمية احتلت الأراضي العربية

الملك سلمان وولي عهده يشعلان مواقع التواصل بـ&#34;أفخم سيلفي&#34;

الملك سلمان وولي عهده يشعلان مواقع التواصل بـ"أفخم سيلفي"

الرئيس المصري يبدأ جولة أوروبية تشمل بيلاروس ورومانيا

الرئيس المصري يبدأ جولة أوروبية تشمل بيلاروس ورومانيا

شاهد: نجل خاشقجي الأكبر يُوجه رسالة لوالده

شاهد: نجل خاشقجي الأكبر يُوجه رسالة لوالده