عربي

صنعاء.. مقتل خبراء إيرانيين أثناء محاولة "إطلاق صاروخ"

صنعاء.. مقتل خبراء إيرانيين أثناء محاولة "إطلاق صاروخ"
صورة ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت مصادر يمنية، اليوم الاثنين، عن مقتل خبراء إيرانيين أثناء محاولة إطلاق صاروخ من قاعدة الديلمي الجوية في العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وأكدت المصادر وفق موقع "العربية" أن الخبراء الإيرانيين، وآخرين من ميليشيات الحوثي، قتلوا جراء انفجار الصاروخ، لدى محاولة إطلاقه من القاعدة الجوية الواقعة شمال صنعاء، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وتقع قاعدة الديلمي الجوية بجوار مطار صنعاء الدولي، الذي يتهم تحالف دعم الشرعية في اليمن، ميليشيات الحوثي بتحويله الى ثكنة عسكرية، وقاعدة لإطلاق الطائرات المسيرة الإيرانية والصواريخ الباليستية لتنفيذ العمليات الإرهابية التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

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