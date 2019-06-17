دولي

قائد الجيش الإيراني: إذا قررنا إغلاق مضيق هرمز فسنفعل ذلك على الملأ

قائد الجيش الإيراني: إذا قررنا إغلاق مضيق هرمز فسنفعل ذلك على الملأ
مضيق هرمز
رام الله - دنيا الوطن
نفى الجيش الإيراني، اليوم الاثنين، أنه يقف وراء هجمات على ناقلتي نفط في خليج عمان الأسبوع الماضي.

ونقلت وكالة (فارس) للأنباء عن رئيس الأركان الإيراني، محمد باقري، قوله: إنه إذا قرر إغلاق مضيق هرمز الحيوي؛ فسيفعل ذلك على الملأ، كما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.

وأضاف: "فيما يتعلق بالحوادث الجديدة في الخليج، إذا قررت جمهورية إيران الإسلامية، تعطيل صادرات النفط عبر مضيق هرمز، فجيشها قوي بما يكفي، ليفعل ذلك بشكل كامل، وعلى الملأ".

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