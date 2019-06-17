قائد الجيش الإيراني: إذا قررنا إغلاق مضيق هرمز فسنفعل ذلك على الملأ
رام الله - دنيا الوطن
نفى الجيش الإيراني، اليوم الاثنين، أنه يقف وراء هجمات على ناقلتي نفط في خليج عمان الأسبوع الماضي.
ونقلت وكالة (فارس) للأنباء عن رئيس الأركان الإيراني، محمد باقري، قوله: إنه إذا قرر إغلاق مضيق هرمز الحيوي؛ فسيفعل ذلك على الملأ، كما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.
وأضاف: "فيما يتعلق بالحوادث الجديدة في الخليج، إذا قررت جمهورية إيران الإسلامية، تعطيل صادرات النفط عبر مضيق هرمز، فجيشها قوي بما يكفي، ليفعل ذلك بشكل كامل، وعلى الملأ".
نفى الجيش الإيراني، اليوم الاثنين، أنه يقف وراء هجمات على ناقلتي نفط في خليج عمان الأسبوع الماضي.
ونقلت وكالة (فارس) للأنباء عن رئيس الأركان الإيراني، محمد باقري، قوله: إنه إذا قرر إغلاق مضيق هرمز الحيوي؛ فسيفعل ذلك على الملأ، كما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.
وأضاف: "فيما يتعلق بالحوادث الجديدة في الخليج، إذا قررت جمهورية إيران الإسلامية، تعطيل صادرات النفط عبر مضيق هرمز، فجيشها قوي بما يكفي، ليفعل ذلك بشكل كامل، وعلى الملأ".
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