قائد الجيش الإيراني: إذا قررنا إغلاق مضيق هرمز فسنفعل ذلك على الملأ

رام الله - دنيا الوطننفى الجيش الإيراني، اليوم الاثنين، أنه يقف وراء هجمات على ناقلتي نفط في خليج عمان الأسبوع الماضي.ونقلت وكالة (فارس) للأنباء عن رئيس الأركان الإيراني، محمد باقري، قوله: إنه إذا قرر إغلاق مضيق هرمز الحيوي؛ فسيفعل ذلك على الملأ، كما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.وأضاف: "فيما يتعلق بالحوادث الجديدة في الخليج، إذا قررت جمهورية إيران الإسلامية، تعطيل صادرات النفط عبر مضيق هرمز، فجيشها قوي بما يكفي، ليفعل ذلك بشكل كامل، وعلى الملأ".