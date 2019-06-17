مقتل نحو 30 شخصاً في هجوم انتحاري بشمال شرق نيجيريا

قُتل ما لا يقل عن 30 شخصاً، في هجوم انتحاري في شمال شرق نيجيريا، وفق ما قال مسؤولون في خدمات الطوارئ الحكومية.



وذكر المسؤول في منطقة شمال شرق البلاد، بولاما كالي، أن ثلاثة انتحاريين، فجّروا أنفسهم في قرية كوندوجا على بعد 25 كيلومتراً من مدينة مايدوجوري، عاصمة ولاية بورنو ليل الأحد، كما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.



رام الله - دنيا الوطن