روحاني: لا وقت أمام الأوروبيين للحفاظ على الاتفاق النووي
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الاثنين: إنه لم يعد هناك الكثير من الوقت أمام الأوروبيين، للحفاظ على الاتفاق النووي.
قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الاثنين: إنه لم يعد هناك الكثير من الوقت أمام الأوروبيين، للحفاظ على الاتفاق النووي.
ووفق وسائل إعلام إيرانية، فإن روحاني، أكد أن انهيار الاتفاق النووي ليس في صالح المنطقة، وفق ما نقل موقع قناة (سكاي نيوز) عربية.
في السياق، قال المتحدث الرئاسي الروسي: إن مواقف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تؤكد أن إيران تفي بالتزاماتها بالاتفاق النووي.
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