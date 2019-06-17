شؤون فلسطينية

الديمقراطية تدعو إلى عدم الرهان على تصريحات غرينبلات

الديمقراطية تدعو إلى عدم الرهان على تصريحات غرينبلات
رام الله - دنيا الوطن
دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إلى عدم الوقوع في الوهم والرهان على تصريحات المبعوث الأميركي جيسون غرينبلات، حول تأجيل الإعلان عن الوثيقة السياسية لصفقة ترامب ـ نتنياهو، حتى الخريف المقبل. 

وأضافت في بيان لها، أن الصفقة بدأ تنفيذها قبل الإعلان عنها، وما زالت خطواتها التطبيقية قائمة على قدم وساق، حتى باعتراف دائرة المفاوضات في م. ت. ف، حين أكد رئيس الدائرة صائب عريقات، ومنذ عام تقريباً، أنه تم تنفيذ 70% من هذه الصفقة، وخطواتها الجديدة والاستراتيجية عقد ورشة البحرين الاقتصادية لتجميع المال في خدمة مشاريع شطب الحقوق الوطنية لشعبنا الفلسطيني، ودعت بدلاً من ذلك إلى أخذ القضية على محل الجد، وتظهير خطورتها العميقة بكل ما يتطلبه هذا الأمر من إجراءات وخطوات وقرارات جريئة.

وحذرت الجبهة من خطورة الترويج للفشل، بهدف التهرب من استحقاقات مواجهة (صفقة ترامب) بما في ذلك تنفيذ قرارات المجلسين المركزي والوطني، بطي صفحة أوسلو وبروتوكول باريس الاقتصادي، وإعادة تحديد العلاقة مع دولة إسرائيل باعتبارها دولة احتلال استعماري استيطاني عنصري، واستنهاض الانتفاضة والمقاومة الشعبية، سبيلاً للمواجهة.

وأكدت الجبهة، أن المعركة مع (صفقة ترامب) مفتوحة على مصراعيها، وأن أي تهاون في خوضها لن يعود على شعبنا إلا بالكوارث الوطنية. 

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