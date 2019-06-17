لليوم الخامس على التوالي.. البحر مغلق أمام صيادي قطاع غزة

خاص دنيا الوطنتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إغلاق بحر القطاع أمام الصيادين، وذلك لليوم الخامس على التوالي.وقال زكريا بكر، مسؤول لجان الصيادين في اتحاد العمل الزراعي: إن البحر لا يزال مغلقاً أمام الصيادين لليوم الخامس على التوالي.وأضاف في تصريحات خاصة لـ "دنيا الوطن: أن الصيادين لن يبغلوا حتى اللحظة عن موعد إعادة فتحه للبحر للسماح لهم بالصيد.وقررت سلطات الاحتلال، يوم الأربعاء الماضي، إغلاق البحر أمام صيادي القطاع، وذلك بزعم تواصل إطلاق البالونات الحارقة تجاه مناطق غلاف غزة.وكان الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حازم قاسم، قال: إن قطاع غزة، يشهد بدء تنفيذ مرحلة من تفاهمات كسر الحصار، برزمة أوسع من الإجراءات التي من شأنها تحسين الحياة، ودعم القطاع المحاصر، مشيرًا إلى أنها جزء من إنجازات مسيرة العودة الكبرى.وأوضح حازم، أن الإجراءات الجديدة، تشمل دعم الأسر الفقيرة، وتحسين بملف الكهرباء والمياه، وحركة التصدير والاستيراد عبر المعابر، ومشاريع تشغيل الخريجين.